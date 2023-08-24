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خلال مشاركته في حوار بريكس بلس وبريكس إفريقيا

فيصل بن فرحان: السعودية تمضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف العالمية

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
فيصل بن فرحان: السعودية تمضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف العالمية
المواطن - واس

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نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وفد السعودية المشارك في (حوار بريكس بلس، وبريكس إفريقيا)، تحت شعار: شراكة من أجل النمو المتسارع، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة، المنعقد في مدينة جوهانسبرغ.

ونقل وزير الخارجية في بداية كلمة السعودية تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وعبر عن تقدير السعودية للجهود المبذولة من قبل الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا لاستضافة وإنجاح هذه القمم.

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وزير الخارجية

تعزيز التنسيق والتشاور

وأكد تطلع السعودية لأن تمهد القمم المشتركة لبحث سبل تعزيز التنسيق والتشاور والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل وكذلك استكشاف فرص تعميق التعاون في كافة المجالات، ويأتي ذلك في إطار سعي السعودية الدَّؤُوب للتأكيد على أهمية العمل الجماعي، وتفعيل أطر التعاون المتعدد الأطراف، لتجاوز التحديات المشتركة، وتوفير ظروف الأمن والاستقرار الداعمة لمسارات التنمية والتقدم الاقتصادي، ونوه سموه أن هذا التوجه يعد رافداً أساسياً لرؤية السعودية الطموحة 2030.

كما أكد وزير الخارجية أن السعودية تمضي قدماً بخطوات واثقة نحو تحقيق الأهداف العالمية والتنمية المستدامة، وتعزيز رفاهية الشعوب لامتلاكها أدوات فعالة، ودوراً مسؤولاً في تحقيق استقرار أسواق الطاقة، والاستمرار في كونها مصدر آمن وموثوق لإمداد الطاقة من جميع المصادر، مع تركيز استثماراتها على الطاقة المتجددة.

وزير الخارجية

أكبر شريك تجاري

وأعرب وزير الخارجية عن اعتزاز السعودية بكونها أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس، في منطقة الشرق الأوسط حيث تجاوز إجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة 160 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يعكس العلاقات المتينة مع المجموعة.

وأشاد بالعلاقة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة ومجموعة بريكس وقال أن “العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة والمجموعة تعزز أطر المبادئ المشتركة ومن أبرزها الإيمان الراسخ بمبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، والحرص على صون السلم والأمن الدوليين، واتخاذ أفضل الأطر الدبلوماسية متعددة الأطراف من أجل تحقيق التعاون الأمثل والتنمية المشتركة الفعالة”.

وزير الخارجية

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