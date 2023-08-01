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خلال اتصال مع نظيره الدنماركي

فيصل بن فرحان: نطالب بإجراءات فورية لوقف حوادث حرق المصحف

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
فيصل بن فرحان: نطالب بإجراءات فورية لوقف حوادث حرق المصحف
المواطن - فريق التحرير

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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن.

وجدد وزير الخارجية خلال الاتصال، رفص السعودية التام لكافة المحاولات المسيئة للقرآن الكريم ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النيل من الكتب السماوية وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

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استغلال حرية التعبير

وأوضح الوزير أن المتطرفين استغلوا حرية التعبير لتأجيج الكراهية وأنهم لا يسعون لانتقاد الدين الإسلامي فحسب، بل هدفهم استفزاز واستثارة المجتمعات الإسلامية، وهو الأمر الذي قد لا يخدم الدنمارك على المستوى الدولي، والمستفيد من هذه الممارسات هم فقط المتطرفين.

استنكار حرق القرآن

من جهته أعرب وزير خارجية مملكة الدنمارك عن استنكار بلاده لمحاولات حرق نسخ من القرآن الكريم، معبرًا عن أسفه من هذه الأعمال المستفزة، موضحًا أن حكومة بلاده سبق وأن عبرت عن استنكارها لهذه الممارسات.

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