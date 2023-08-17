فيصل بن فرحان يبحث العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها مع نظيره الإيراني

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.
وفي بداية الاستقبال، رحب وزير الخارجية، بوزير الخارجية الإيراني في زيارته الأولى للعاصمة الرياض، ثم وقع وزير الخارجية الإيراني على سجل الزيارة الذي عبر فيه عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
عقب ذلك، عقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية، استعرضا خلالها العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وبحث الجانبان، أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.