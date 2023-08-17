Icon

ثنائية آل عباس تمنح الرياض التقدم على ضمك Icon السوق المالية تغرم 3 مخالفين 115 مليون ريال بسبب المكاسب غير المشروعة Icon الداخلية تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب الدرونز Icon إجلاء الآلاف من إسبانيا بسبب حرائق الغابات Icon السجن 5 سنوات لمن يزور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة Icon جمهور الاتحاد يودع رومارينهو: شكرًا لـ5 سنوات من العطاء Icon ترامب: لوائح الاتهام الموجهة ضدي صممها بايدن Icon تقديم نيمار يجذب أنظار العالم لثاني جولات دوري روشن Icon ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة Icon آبل تحذر مستخدمي آيفون من أخطاء قاتلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ناقشا أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية

فيصل بن فرحان يبحث العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها مع نظيره الإيراني

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها مع نظيره الإيراني
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

وفي بداية الاستقبال، رحب وزير الخارجية، بوزير الخارجية الإيراني في زيارته الأولى للعاصمة الرياض، ثم وقع وزير الخارجية الإيراني على سجل الزيارة الذي عبر فيه عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

قد يهمّك أيضاً
كريستيانو رونالدو جاهز لمواجهة التعاون

كريستيانو رونالدو جاهز لمواجهة التعاون

وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار

وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني

جلسة مباحثات ثنائية

عقب ذلك، عقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية، استعرضا خلالها العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وبحث الجانبان، أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة الكعبة
السعودية اليوم

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة...

السعودية اليوم
روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال
الرياضة

روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال

الرياضة
شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى النصر
الرياضة

شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى...

الرياضة
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%
السوق

تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%

السوق
أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال
الرياضة

أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال

الرياضة
الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في أحياء مدينة حائل بـ 42 مليون ريال
السعودية اليوم

الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في...

السعودية اليوم
تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب الإعصار
العالم

تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب...

العالم