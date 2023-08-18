بتال القوس يرد على الشريان : راجع قواعد الصحافة احفظها ولا تفكر فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي حكام مباريات اليوم في دوري روشن ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الإيراني تشيلسي يحسم صفقة روميو لافيا حقل تزهو بتنوعها الطبيعي وموقعها الفريد بين البحر والكثبان الرملية الأرصاد: أمطار على المدينة المنورة حتى الـ9 مساءً إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وبرد وسيول سيناريو الموسم الماضي يقلق الشباب أحمد حجازي يحسم جدل فسخ تعاقده مع الاتحاد
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية انتوني بلينكن.
وجرى خلال الاتصال، مناقشة مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة، وأهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف، وخفض مستوى التوترات بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.
كما أثنى وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال على جهود المملكة لاستضافة ممثلي نحو 40 دولة مؤخراً في مدينة جدة لمناقشة الأزمة في أوكرانيا وإيجاد حلولٍ لها.
وتطرق الجانبان إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين في المنطقة والعالم.