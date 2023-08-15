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بحث العلاقات الثنائية على هامش اجتماع بشأن سوريا

فيصل بن فرحان يلتقي وزراء خارجية مصر وسوريا والأردن بالقاهرة

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٨ مساءً
فيصل بن فرحان يلتقي وزراء خارجية مصر وسوريا والأردن بالقاهرة
المواطن - واس

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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، عدة لقاءات في قصر التحرير بالقاهرة، وذلك على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا.

العمل الثنائي بين السعودية ومصر

فقد التقى الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، نظيره المصري سامح شكري، في قصر التحرير بالقاهرة.

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وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما بحث الجانبان أوجه تعزيز العمل الثنائي في كافة المجالات.

وتطرق الجانبان إلى العديد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

لقاء وزير الخارجية السوري

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، في قصر التحرير بالقاهرة، على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا.

الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية السوري

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية السوري

لقاء الصفدي

كما التقى وزير الخارجية، اليوم أيضًا، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة مجالات التعاون المشترك.

كما تطرق الجانبان إلى العديد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وزير الخارجية ولقاء مع الصفدي

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