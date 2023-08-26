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بعد تصرفه خلال تتويج منتخب السيدات

فيفا يقرر إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني مؤقتًا

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٣ مساءً
فيفا يقرر إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني مؤقتًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبل قليل، عن إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة، لويس روبياليس، بعد حالة الجدل التي أُثيرت خلال الأيام الماضية.

إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني

وذكر فيفا في بيان رسمي: “قرر رئيس لجنة الانضباط بالفيفا… اليوم إيقاف السيد روبياليس مؤقتًا عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي”.

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وجاء قرار إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعدما أثار جدلًا، وقام بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو، خلال الاحتفال بفوز منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات 2023.

رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس
لويس روبياليس

تفاصيل الأزمة

وكانت هيرموسو قد أكدت بالأمس أن تقبيلها من قبل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد الفوز على إنجلترا في نهائي مونديال السيدات في سيدني، لم يكن بالتراضي كما ادعى روبياليس.

ورفض روبياليس صاحب الـ46 عامًا، تقديم استقالته الجمعة أثناء الجمعية العمومية للاتحاد، رغم حملة انتقادات واسعة النطاق، معتبراً أنه وقع ضحية حملة للتخلص منه.

رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس
لويس روبياليس

وأوضح رئيس الاتحاد الإسباني، أن “القبلة كانت متبادلة، مبهجة وتوافقية، وإن هيرموسو قالت حسناً عندما سألها إذا كان بإمكانه تقبيلها”، وشدد على أنه لم يفعل ذلك من “موقع قوة” استنادًا إلى منصبه.

وقامت اللاعبة هيرموسو صاحبة الـ33 عامًا، بنفي مزاعمه، وأكدت أنها شعرت “بالضعف” وإنها كانت “ضحية اعتداء”.

رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس
لويس روبياليس

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