Icon

الشيخ السديس: نعم للحرية المنضبطة وألف لا للعبثية الاستفزازية Icon خطيب المسجد النبوي: افتحوا قلوبكم إلى نداء الله لتسعدوا السعادة الأبدية Icon فيكتور أوسيمين يضغط على نابولي للرحيل إلى الهلال Icon النصر والرجاء في مواجهة عربية بذكريات مونديالية Icon الاتحاد والهلال يستهدفان الانتصار الثاني عربيًا Icon لويس إنريكي يُثير الجدل برسالة غامضة Icon خطيب المسجد الحرام: الاجتهاد في الدين واجب في ظل الانفتاح الإعلامي Icon الكوادر النسائية في المسجد الحرام تبذل أقصى طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن Icon ساديو ماني يؤدي العمرة مع نجوم النصر Icon مساند : تغريم العاملة المنزلية 2000 ريال حال رفضها العمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الصيفية

فيكتور أوسيمين يضغط على نابولي للرحيل إلى الهلال

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
فيكتور أوسيمين يضغط على نابولي للرحيل إلى الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبدى مهاجم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين تمسكه بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أوسيمين يسعى للانتقال للهلال

وأكد الصحافي عبدالرحمن أباعود، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، قبل قليل، أن فيكتور أوسيمين يضغط بقوة على إدارة نادي نابولي الإيطالي، من أجل الموافقة على عرض الهلال.

قد يهمّك أيضاً
هل يصلح تقسيم التوقيت في السعودية لعدة مناطق زمنية؟

هل يصلح تقسيم التوقيت في السعودية لعدة مناطق زمنية؟

جزيرة الوصل أيقونة الجمال والطبيعة البحرية في حقل

جزيرة الوصل أيقونة الجمال والطبيعة البحرية في حقل

وتابع: “نابولي قدم طلب تعديل عقده الحالي مقابل 6 ملايين يورو للموسم مع تمديده، وعرض الأزرق المتوقع يصل 40 مليون يورو للموسم، وهو ما جعل المهاجم النيجيري يطالب ناديه بقبول عرض الهلال.. ميتروفيتش خيار بديل”.

فيكتور أوسيمين
أوسيمين – المصدر lequipe

وأشار عبدالرحمن أباعود إلى أن نادي الهلال لن يجمع بين الثنائي فيكتور أوسيمين وميتروفيتش، حيث إنه سيضم لاعبًا واحدًا فقط إلى صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

وأوضحت تقارير مؤخرًا أن نادي الهلال تقدم بعرضين لإدارة نابولي لضم أوسيمين، مقابل 120 و140 مليون يورو، ولكن تم رفضهما، إلا أن النادي الإيطالي يرغب في الحصول على 200 مليون يورو.

أوسيمين
أوسيمين – المصدر completesports

تألق فيكتور أوسيمين مع نابولي

وجذب فيكتور أوسيمين صاحب الـ24 عامًا، أنظار الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسمه الرائع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي.

ولعب المهاجم النيجيري دورًا حاسمًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي للقب الدوري الإيطالي الممتاز، حيث سجل 26 هدفًا خلال 32 مباراة، وحصد لقب هداف المسابقة، ما دفع الإدارة لتحديد مبلغ مالي ضخم للموافقة على رحيله.

فيكتور أوسيمين نجم نابولي - بايرن ميونخ
أوسيمين – المصدر @en_sscnapoli

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم