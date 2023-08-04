فيكتور أوسيمين يضغط على نابولي للرحيل إلى الهلال

أبدى مهاجم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين تمسكه بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أوسيمين يسعى للانتقال للهلال

وأكد الصحافي عبدالرحمن أباعود، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، قبل قليل، أن فيكتور أوسيمين يضغط بقوة على إدارة نادي نابولي الإيطالي، من أجل الموافقة على عرض الهلال.

وتابع: “نابولي قدم طلب تعديل عقده الحالي مقابل 6 ملايين يورو للموسم مع تمديده، وعرض الأزرق المتوقع يصل 40 مليون يورو للموسم، وهو ما جعل المهاجم النيجيري يطالب ناديه بقبول عرض الهلال.. ميتروفيتش خيار بديل”.

وأشار عبدالرحمن أباعود إلى أن نادي الهلال لن يجمع بين الثنائي فيكتور أوسيمين وميتروفيتش، حيث إنه سيضم لاعبًا واحدًا فقط إلى صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

وأوضحت تقارير مؤخرًا أن نادي الهلال تقدم بعرضين لإدارة نابولي لضم أوسيمين، مقابل 120 و140 مليون يورو، ولكن تم رفضهما، إلا أن النادي الإيطالي يرغب في الحصول على 200 مليون يورو.

تألق فيكتور أوسيمين مع نابولي

وجذب فيكتور أوسيمين صاحب الـ24 عامًا، أنظار الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسمه الرائع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي.

ولعب المهاجم النيجيري دورًا حاسمًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي للقب الدوري الإيطالي الممتاز، حيث سجل 26 هدفًا خلال 32 مباراة، وحصد لقب هداف المسابقة، ما دفع الإدارة لتحديد مبلغ مالي ضخم للموافقة على رحيله.