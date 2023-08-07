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عرض نسخة تتناسب مع أسواق الخليج

فيلم باربي يصل إلى السينما السعودية بعدما حطم الأرقام القياسية

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
فيلم باربي يصل إلى السينما السعودية بعدما حطم الأرقام القياسية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تستعد دور السينما في السعودية والإمارات لعرض نسخة من فيلم باربي، بعدما تخطت إيراداته المليار دولار منذ بداية عرضه في 21 يوليو الماضي، فيما اختارت الشركة المنتجة عرض نسخة تتناسب مع دول الخليج في السعودية والإمارات.

عرض فيلم باربي بالأسواق السعودية

أكدت مجلة “هوليوود ريبورتر” أنه سيتم عرض فيلم باربي لأول مرة في دور السينما السعودية، بعدما حطم الأرقام القياسية وتجاوزت إيراداته مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.

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ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في شهر أغسطس الجاري، وتدرك شركة THR أن الفيلم كان من المقرر إطلاقه في جميع أنحاء المنطقة العربية تماشيًا مع طرحه العالمي في 21 يوليو، بينما اقترح المراقبون المحليون عددًا من التعديلات الصغيرة على نسخة الفيلم المعروضة في البلدان العربية.

إيرادات قياسية

قالت شركة “وارنر براذرز بيكتشرز”، أمس الأحد، إن إيرادات فيلم “باربي” بأنحاء العالم تخطت مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 يوليو. وأضافت الشركة في بيان أن إيرادات الفيلم الكوميدي الخيالي بلغت 459 مليون دولار بالولايات المتحدة وكندا و572.1 مليون دولار أخرى في الخارج منذ بدء طرحه في دور العرض، بإجمالي بلغ 1.0315 مليار دولار.

كذلك قالت “وارنر براذرز” إن غريتا جرويج، كاتبة ومخرجة “باربي” المرشحة لجائزة الأوسكار، أصبحت أيضًا أول مخرجة أفلام تتخطى إيرادات أحد أعمالها عتبة المليار دولار.

مبيعات تذاكر فيلم باربي

وكانت هذه هي عطلة نهاية الأسبوع الثالثة في دور العرض لفيلم “باربي” الذي حقق إيرادات بلغت 127 مليون دولار بأنحاء العالم في أيام الجمعة والسبت والأحد منها 53 مليون دولار من الإيرادات المحلية و74 مليون دولار أخرى في الخارج.

وتحتل مبيعات تذاكر “باربي” الآن المرتبة الثانية هذا العام بعد فيلم “سوبر ماريو براذرز” الذي كان أول عرض له في أبريل وحقق 1.357 مليار دولار إجمالا في شباك التذاكر.

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