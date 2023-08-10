في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين يُجمع العالم بصفقاته الخيالية

تنطلق من الغد مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/ 2024 بثوبه الجديد وذلك بعد ضم كم كبير من الصفقات العالمية لأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

وسيلعب الأهلي ضد الحزم غدًا في افتتاح الموسم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تقام المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

صفقات عالمية في الدوري السعودي للمحترفين

وكان نادي الهلال نجح في ضم كل من السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي والبرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون الإنجليزي والبرازيلي مالكوم من نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي، أما نادي الاتحاد فتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما من ريال مدريد الإسباني ومواطنه نغولو كانتي من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي والبرتغالي جوتا والبرازيلي فابينيو لاعب ليفربول السابق، أما النصر فضم السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أليكس تيليس والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ويقودهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجانب تعاقد الأهلي مع البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنجليزي السابق والجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي السابق.

قوة صفقات الدوري السعودي والتي تظهر جميعها للمرة الأولى في موسم 2023/ 2024 ستجمع أنظار العالم لـ الدوري مما يزيد من قيمة التسويقية وتصنيفه بين الدوريات العالمية خلال المستقبل القريب.

وكان الدوري السعودي للمحترفين بدأ في عام 2008 بمشاركة 12 فريقًا ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا في النسخة الثالثة من المسابقة ثم زاد إلى 16 فريقًا بداية من موسم 2018/ 2019.

وسوف يشارك 18 فريقًا في دوري روشن بداية من موسم 2023/ 2024 الذي ينطلق يوم 11 أغسطس الجاري.