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ثمن تطوير العمل الإعلامي بما ينعكس على الصورة الذهنية للمملكة

في حضرة أمير الشرقية.. ثناء وتقدير لجهود وزير الإعلام

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
في حضرة أمير الشرقية.. ثناء وتقدير لجهود وزير الإعلام
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المواطن - فريق التحرير

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استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأحد، وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.

وجرى خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات التي تهم الشأن الإعلامي، وثمن أمير الشرقية الجهود الحديثة التي تبذلها وزارة الإعلام لتطوير منظومة العمل الإعلامي بما ينعكس إيجاباً على الصورة الذهنية للسعودية، مشيداً بالخطوات التي قامت بها الوزارة مؤخراً في دعم المنصات الإعلامية بكافة أشكالها.

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ورفع وزير الإعلام سلمان الدوسري الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة اللقاء.

حضر اللقاء الدكتور عبدالله المغلوث وكيل الوزارة للتواصل والأستاذ خالد بوعلي مستشار الوزير.

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