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بعد انتشار شائعة وفاة دقلو قبل أيام

قائد الدعم السريع يطرح 10 مبادئ لحل الأزمة السودانية

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
قائد الدعم السريع يطرح 10 مبادئ لحل الأزمة السودانية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدي)، أمس الأحد، ما قال إنها رؤية الدعم السريع للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة.

حل الأزمة الراهنة

وذكر حميدتي، عبر حسابه على إكس (تويتر سابقًا)، أن الحل للأزمة الراهنة في السودان ينبغي أن يكون بالرجوع إلى ما كانت تتمسك به قوات الدعم السريع وهو الحل السلمي، مؤكدًا أن قواته وجدت نفسها مرغمة على خوض حرب فرضت عليها بين الباحثين عن دولة المواطنة والساعين للعودة إلى الحكم الشمولي، على حد قوله.

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وشدد على ضرورة أن يكون نظام الحكم في السودان مدنيًّا ديمقراطيًّا يقوم على انتخابات عادلة وحرة، مشيرًا إلى أن النظام الفيدرالي هو الأنسب لحكم السودان.

وأردف: المدخل الصحيح لتحقيق السلام المستدام في السودان هو إنهاء العنف الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من المواطنين، مؤكدًا ضرورة تأسيس جيش سوداني جديد يحترم الديمقراطية ويخضع لسيطرة وإشراف المدنيين.

تجدد الاشتباكات في السودان بعد انتهاء الهدنة

وشدد قائد الدعم السريع على أنه يجب البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرونًا بمبادئ حل سياسي شامل يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان.

يأتي ذلك بعد ساعات من شائعة وفاته التي أثارها السفير السوداني لدى ليبيا، إبراهيم محمد أحمد، وزعم السفير السوداني، في لقاء تلفزيوني، بأن حميدتي قد توفي.

أمريكا طرفا الصراع بالسودان لا ينتهزان محادثات جدة

وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وتوسطت أطراف عربية وإفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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