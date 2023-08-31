Icon

لقطات اقتراب سفن روسية من المياه الإقليمية البريطانية Icon وادي الدواسر الأعلى حرارة لليوم الثاني على التوالي Icon النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ Icon وظائف شاغرة في مجمع طباعة المصحف الشريف Icon الأسهم السعودية تغلق على انخفاض 83 نقطة Icon إكس تتيح مكالمات الفيديو على منصتها قريبًا Icon الجماهير سلاح الشباب لاستعادة التوازن Icon إتاحة وحدات سكنية ضمن القسط الميسر يبدأ من 850 ريالًا Icon أمريكي يسمم جيرانه بطريقة غير متوقعة Icon لقطات رائعة لـ القمر الأزرق العملاق حول العالم لن تتكرر قبل 14 عامًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
تضم مقاتلات قادرة على حمل أسلحة نووية

قاذفات أمريكية في بريطانيا لمواجهة روسيا

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
قاذفات أمريكية في بريطانيا لمواجهة روسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى نسر قاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية في بريطانيا بوقت لاحق من العام الجاري، في رسالة تظهر جديتها في مواجهة روسيا

وبحسب صحيفة “تلغراف” البريطانية فإن السربين الأمريكيين سيشملان مقاتلات من طراز “إف-35″، الأكثر تطورًا في العالم، سيتمركزان في قاعدة لاكينهيث في شرقي بريطانيا.

قد يهمّك أيضاً
نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر أغسطس

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر أغسطس

موعد مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون والقناة الناقلة

موعد مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون والقناة الناقلة

ورغم أن قاعدة لاكينهيث تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، إلا أنها مستأجرة حاليًا من القوات الجوية الأمريكية.

حمل أسلحة نووية

ونقلت “تلغراف” عن مصدر عسكري قوله “طائرات إف- 35 ستكون هناك، حيث ستتحرك (إلى بريطانيا) بحلول نهاية العام الجاري”.

ولدى الطائرات في السربين الأمريكيين القدرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية، فضلا عن قدرة إنجاز مهام التصدي لمقاتلات في الجو وجمع معلومات استخبارية.

وقالت مصادر عسكرية للصحيفة إن هناك خططًا لنشر 54 طائرة حربية من طراز “إف- 35” في القاعدة بدلا من مقاتلات “إف-15” التي تستطيع حمل أسلحة نووية، لكنها أقل تطورًا.

وذكرت المصادر: “إنها أحدث (إف- 35)، ولديها قدرات أكبر، وتحلق لمدى أبعد بطريقة لا تكشفها الرادات، وهو أمر مهم إذا أردت استخدامها لإلقاء قنابل نووية“.

وقبل عام 2008، كانت هناك نحو 110 قاذفات نووية أمريكية تتمركز في قاعدة لاكينهيث ببريطانيا، لكن مع تلاشي تهديد اندلاع الحرب جرت إعادتها إلى الولايات المتحدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع بيلاروسيا
العالم

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع...

العالم
الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
السعودية اليوم

الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل...

السعودية اليوم
طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة
السعودية اليوم

طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة

السعودية اليوم
الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز التعاون المشترك
السعودية اليوم

الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز...

السعودية اليوم
لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات
السعودية اليوم

لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد...

السعودية اليوم
الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي
السعودية اليوم

الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص...

السعودية اليوم
ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية أغسطس
العالم

ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية...

العالم
اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة
السعودية اليوم

اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في...

السعودية اليوم