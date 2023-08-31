قاذفات أمريكية في بريطانيا لمواجهة روسيا

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تسعى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى نسر قاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية في بريطانيا بوقت لاحق من العام الجاري، في رسالة تظهر جديتها في مواجهة روسيا
وبحسب صحيفة “تلغراف” البريطانية فإن السربين الأمريكيين سيشملان مقاتلات من طراز “إف-35″، الأكثر تطورًا في العالم، سيتمركزان في قاعدة لاكينهيث في شرقي بريطانيا.
ورغم أن قاعدة لاكينهيث تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، إلا أنها مستأجرة حاليًا من القوات الجوية الأمريكية.
ونقلت “تلغراف” عن مصدر عسكري قوله “طائرات إف- 35 ستكون هناك، حيث ستتحرك (إلى بريطانيا) بحلول نهاية العام الجاري”.
ولدى الطائرات في السربين الأمريكيين القدرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية، فضلا عن قدرة إنجاز مهام التصدي لمقاتلات في الجو وجمع معلومات استخبارية.
وقالت مصادر عسكرية للصحيفة إن هناك خططًا لنشر 54 طائرة حربية من طراز “إف- 35” في القاعدة بدلا من مقاتلات “إف-15” التي تستطيع حمل أسلحة نووية، لكنها أقل تطورًا.
وذكرت المصادر: “إنها أحدث (إف- 35)، ولديها قدرات أكبر، وتحلق لمدى أبعد بطريقة لا تكشفها الرادات، وهو أمر مهم إذا أردت استخدامها لإلقاء قنابل نووية“.
وقبل عام 2008، كانت هناك نحو 110 قاذفات نووية أمريكية تتمركز في قاعدة لاكينهيث ببريطانيا، لكن مع تلاشي تهديد اندلاع الحرب جرت إعادتها إلى الولايات المتحدة.