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قاضية أمريكية تحذر ترامب من ترويع الشهود

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
قاضية أمريكية تحذر ترامب من ترويع الشهود
المواطن - فريق التحرير

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سمحت قاضية اتحادية، اليوم الجمعة، للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالكشف عن أدلة غير حساسة ستُستخدم في محاكمته بتهمة التآمر لإلغاء نتيجة انتخابات 2020، لكنها حذرته من الإدلاء بتصريحات عامة تحريضية.

تحذير القاضية

وأضافت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان اليوم الجمعة: “العملية يمكن أن تهددها تصريحات ملتبسة للأطراف أو محاميهم، خاصة إذا كان من المنطقي تفسيرها على أنها ترويع للشهود أو الإضرار بالمحلفين المحتملين”.

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واسترسلت: “أحذرك وموكلك بتوخي الحذر الشديد في تصريحاتك العامة حول هذه القضية. وسأتخذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على نزاهة هذه الإجراءات”.

وجاء تحذير تشوتكان في جلسة بالمحكمة الاتحادية اليوم الجمعة بحث خلالها المدعون ومحامو ترامب حجم الأدلة في القضية التي يمكن لترامب الكشف عنها.

لحظة وصول ترامب للمحكمة

تعارض قرار القاضية

ويتعارض قرار القاضية السماح بنشر بعض الأدلة غير الحساسة مع اعتراضات المدعين الذين أشاروا إلى رسائل التهديد التي نشرها ترامب الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي كدليل على أنه قد يحاول استخدام تفاصيل من الأدلة السرية لترويع الشهود.

وحكمت القاضية تشوتكان اليوم بأن الحكومة لم تقم بدورها في توضيح أسباب ضرورة إخضاع جميع الأدلة “لأمر حمائي” يمنع الكشف عنها لتفادي ترويع الشهود أو تشويه سمعة هيئة المحلفين.

لكنها نبهت إلى أن ترامب يخضع، على الرغم من ذلك، لشروط نشر تمنعه ​​من تخويف الشهود وقالت: إنها ستراقب أقواله و”تفحصها بدقة شديدة.

تقديم التماس

وسيظل بوسع الحكومة تقديم التماس إلى المحكمة لأن يغطي الأمر أجزاء معينة من الأدلة. ورفضت تشوتكان حجة محامي ترامب واتفقت مع المدعين بخصوص مسألة أن مئات النصوص من مقابلات الشهود والتسجيلات والمستندات ذات الصلة حساسة ولا يمكن نشرها على الجمهور.

وأردفت أنه “متهم جنائي. وسيخضع لقيود مثل كل المتهمين الآخرين. هذه القضية تسير بالترتيب الطبيعي”.

وتابعت: “حقيقة أن المتهم يشارك في حملة سياسية لن تسمح له بمجال أكبر أو أقل من أي متهم في قضية جنائية”.

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