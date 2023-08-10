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قتلى وجرحى في حرائق الغابات بجزر هاواي

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ صباحاً
قتلى وجرحى في حرائق الغابات بجزر هاواي
المواطن - فريق التحرير

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لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم في حريق غابات اجتاح مساحات في جزيرة ماوي الواقعة ضمن أرخبييل هاواي.

وأعلنت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هاواي سيلفيا ليوك حال طوارئ، وأفادت شبكة “سي إن إن” بأن النظام الاستشفائي في جزيرة ماوي “مثقل بالأعباء من جراء تدفق أشخاص مصابين بحروق وآخرين يعانون من حالات اختناق”.

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وتوفي 6 أشخاص على الأقل في حريق غابات اجتاح مساحات في جزيرة ماوي الواقعة ضمن أرخبييل هاواي، وفق ما أفاد مسؤول محلي الأربعاء.

وقال رئيس السلطة المحلية في مقاطعة ماوي ريتشارد بيسن في مؤتمر صحافي: “يحزنني أن أفيد بأنه تأكد مصرع ستة أشخاص”.

عمليات البحث والإنقاذ

وأضاف أن “عمليات البحث والإنقاذ مستمرة”، مشيرا إلى أن الحصيلة أولية.

وأعلنت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هاواي سيلفيا ليوك حال طوارئ، وأفادت شبكة “سي إن إن” بأن النظام الاستشفائي في جزيرة ماوي “مثقل بالأعباء من جراء تدفق أشخاص مصابين بحروق وآخرين يعانون من حالات اختناق”، موضحة أن خدمات “الرقم 911 تعطلت وكذلك الخدمات الخليوية والهاتفية”.

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