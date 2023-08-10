قتلى وجرحى في حرائق الغابات بجزر هاواي إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين دماغيًا ضبط 20 مخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 78 وظيفة لكافة المؤهلات ارتفاع أرباح “جمجوم فارما” إلى 86 مليون ريال وزارة الطاقة تعلن عن 59 وظيفة بعدة تخصصات نيوم تستعد لتدشين أكبر محطة للطاقة الكهروضوئية بالشرق الأوسط التحديث والأخذ بأسباب التطوّر والتمدّن سمة سعودية بامتياز لحظة اغتيال مرشح للرئاسة في الإكوادور أرباح “أكوا باور” ترتفع إلى 414.4 مليون ريال
لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم في حريق غابات اجتاح مساحات في جزيرة ماوي الواقعة ضمن أرخبييل هاواي.
وأعلنت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هاواي سيلفيا ليوك حال طوارئ، وأفادت شبكة “سي إن إن” بأن النظام الاستشفائي في جزيرة ماوي “مثقل بالأعباء من جراء تدفق أشخاص مصابين بحروق وآخرين يعانون من حالات اختناق”.
وتوفي 6 أشخاص على الأقل في حريق غابات اجتاح مساحات في جزيرة ماوي الواقعة ضمن أرخبييل هاواي، وفق ما أفاد مسؤول محلي الأربعاء.
وقال رئيس السلطة المحلية في مقاطعة ماوي ريتشارد بيسن في مؤتمر صحافي: “يحزنني أن أفيد بأنه تأكد مصرع ستة أشخاص”.
وأضاف أن “عمليات البحث والإنقاذ مستمرة”، مشيرا إلى أن الحصيلة أولية.
وأعلنت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هاواي سيلفيا ليوك حال طوارئ، وأفادت شبكة “سي إن إن” بأن النظام الاستشفائي في جزيرة ماوي “مثقل بالأعباء من جراء تدفق أشخاص مصابين بحروق وآخرين يعانون من حالات اختناق”، موضحة أن خدمات “الرقم 911 تعطلت وكذلك الخدمات الخليوية والهاتفية”.