قتلى وجرحى في ميشيغان الأمريكية بسبب العاصفة

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كشفت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة أن عاصفة قوية خلفت قتلى وجرحى في ميشيغان شمال شرق الولايات المتحدة.
وذكر متحدث باسم مكتب قائد الشرطة في مقاطعة كنت، أن امرأة وطفلين صغيرين لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارتين مساء الخميس بعد أن انزلقت إحدى السيارتين بسبب المياه الناتجة عن الأمطار.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد صرح مكتب قائد الشرطة بأن أكثر من 25 سيارة بطول الطريق السريع 96 تضررت بشكل بالغ في مقاطعة إنغهام، مشيرًا إلى أنه تأكد مصرع شخص وإصابة آخرين بشكل بالغ.
وذكرت وسائل الإعلام أن العاصفة القوية في ميتشغان والمدعمة برياح وصلت قوتها إلى 75 ميلاً في الساعة، تسببت في سقوط أشجار واقتلاع أسقف المباني كما خلفت مئات الآلاف من الأشخاص يعانون من انقطاع الكهرباء.
هذا، وقالت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية، يوم الجمعة، إن بعض الضرر ربما يكون بسبب إعصارين.