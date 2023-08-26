Icon

قتيل وجرحى في حادث إطلاق نار بمباراة كرة قدم أمريكية Icon فشل انتقال جوستافو سوزا لـ الأهلي المصري Icon برونو فيرنانديز: اللعب لـ مانشستر يونايتد ليس أمرًا سهلًا Icon بنتلي تروج لعطر جديد رجالي مستوحى من طرازات بلاك لاين Icon القوات البحرية تتسلم قيادة قوتي الواجب المختلطة 152 والحارس Icon مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن Icon رياض بودبوز باق في دوري روشن Icon منتدى التقنية الرقمية يدعم سوق البرمجيات Icon ساديو ماني ينافس رونالدو وحمدالله في ترتيب هدافي الدوري السعودي Icon جاذبية خاصة في الطائف بسبب الصيف والمطر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مشاجرة بين شخصين تطورت للقتل

قتيل وجرحى في حادث إطلاق نار بمباراة كرة قدم أمريكية

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
قتيل وجرحى في حادث إطلاق نار بمباراة كرة قدم أمريكية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل شاب يبلغ من العمر 16 عامًا، وإصابة أربعة آخرين في إطلاق نار خلال مباراة لكرة القدم في مدرسة ثانوية في ولاية أوكلاهوما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توفير علاج جديد بالإنزيم البديل لطفلة تعاني من مرض نادر
السعودية اليوم

توفير علاج جديد بالإنزيم البديل لطفلة تعاني...

السعودية اليوم
لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك...

الرياضة
الدفاع المدني يخالف منشأة لم تجرِ صيانة دورية لأنظمة الإطفاء بالقصيم
السعودية اليوم

الدفاع المدني يخالف منشأة لم تجرِ صيانة...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول جلسات الأسبوع
السوق

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول...

السوق
4 خطوات لترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية
السعودية اليوم

4 خطوات لترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية...

السعودية اليوم
تكريم طفل بريدة ناقل أخته من الروضة بدراجته
السعودية اليوم

تكريم طفل بريدة ناقل أخته من الروضة...

السعودية اليوم
تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا
السعودية اليوم

تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا

السعودية اليوم
القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية والعالم نهاية أغسطس
أخبار رئيسية

القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية والعالم...

أخبار رئيسية