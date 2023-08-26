قتيل وجرحى في حادث إطلاق نار بمباراة كرة قدم أمريكية

مشاجرة في صفوف الجماهير

أدى إطلاق نار وقع خلال مباريات لكرة القدم الأمريكية في مدرسة ثانوية، اليوم السبت، لإصابة 4 أشخاص على الأقل في مدينة ديل سيتي بولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وذكر بيان الشرطة الأمريكية أن إطلاق النار وقع خلال الربع الثالث من مباراة مدرسة تشوكتاو الثانوية ضد مدرسة ديل سيتي الثانوية. وتم إطلاق النار على جانب المدرجات في الملعب، وتعتقد السلطات أن مشاجرة بدأت بين رجلين أدت إلى إطلاق النار. وأصيب رجل يبلغ من العمر 42 عامًا بطلق ناري في الصدر، وتم نقله إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية وحالته مستقرة، بحسب “سي إن إن”.

مباراة كرة قدم تصبح مأساة

وهرع اللاعبون والجمهور في حالة من الذعر للخروج من ملعب مدرسة تشوكتاو الثانوية، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو.

وبينما وصلت الشرطة إلى مكان إطلاق النار، قال رئيس شرطة تشوكتاو إن هناك 4 إصابات، وقد تم علاج أحد الطلاب في المدرسة الثانوية وخرج من المستشفى مصابًا بجرح في فخذه، كما هناك إصابة أخرى تنطوي على كسر في الساق.

هروب الجاني

ووفق وسائل إعلام محلية فإنه لا يوجد مشتبه بهم محتجزون في الوقت الحالي، لكن قناة “فوكس 25” قالت إن المشتبه به هو رجل أسود يرتدي سترة رمادية اللون، وقد تمكن من الهرب في سيارة مجهولة.

وقد طوقت الشرطة الملعب ومشطت المدرجات ومحيط المدرسة الثانوية بحثا عن مطلق النار، الذي يعتقد أنه أطلق 3 رصاصات، فيما فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث التي لا تزال مجهولة.