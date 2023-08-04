قدوم نيمار لـ الهلال يُعجل برحيل لاعبين

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال، إدارة فهد بن نافل بالتحرك والتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت تقارير كشفت أن وكيل النجم البرازيلي أعطى الضوء الأخضر من أجل الانتقال لأحد أندية دوري روشن في الموسم المقبل.

صفقة نيمار الأبرز لجماهير الهلال

وفي حال نجح الهلال في ضم النجم البرازيلي فإن الأقرب للرحيل سيكون كل من البيروفي أندري كاريلو والبرازيلي ميشايل ديلجادو، حيث سبق لجماهير الهلال أن طالبت برحيل الثنائي بعد تواضع مستواهما الفني في المباريات الودية للهلال والتي خاضها قبل انطلاق البطولة العربية.

وعلى الرغم من أن تقارير أخرى كشفت أن نجم باريس سان جيرمان لا يريد مغادرة بطل فرنسا، لكنه سيرحب بالانتقال لأحد أندية دوري روشن، في حال كان العرض مغريًا مما جعل جماهير الهلال تطالب بضمه، كما قالت شبكة CBS SPORT الأمريكية: إن الهلال مستعد لدفع 45 مليون يورو لضم نيمار الذي يلعب مع الفريق الفرنسي منذ عام 2017 قادمًا من صفوف برشلونة الإسباني.

وفي الموسم الماضي، نجح النجم البرازيلي في إحراز 18 هدفًا في 31 مباراة، كما صنع 17 هدفًا.