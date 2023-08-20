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3 مدنيين من بينهم طفلة

قذيفة تنهي حياة مدنيين في منزل بالخرطوم

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ مساءً
قذيفة تنهي حياة مدنيين في منزل بالخرطوم
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مستمرة دون وجود بصيص أمل في الانتهاء خلال الأيام المقبلة.

3 مدنيين

وفي التفاصيل، قصف الجيش مواقع لقوات الدعم السريع، في أحياء الديم والسوق الشعبي وحي الصحافة وامتداد الدرجة الثالثة وجبرة جنوبي الخرطوم، وإذ بقذيفة تسقط على أحد البيوت الخاصة بالسكان، في حي الديم، لتنهي حياة 3 مدنيين من بينهم طفلة.

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وبحسب وسائل إعلام محلية، ردت قوات الدعم السريع بقصف مواقع الجيش السوداني شرقي الخرطوم.

اتساع نطاق الاشتباكات

واتسع نطاق الاشتباكات ليطال مناطق عدة، أهمهم مدينة الفولة حاضرة، ولاية غرب كردفان، حيث شهدت المدينة أحداث عنف ونهب كبيرة وصلت للمصارف والمراكز الحكومية.

في حين تواصل الاشتباكات في وسط أم درمان، وقد سمع دوى انفجارات صباح اليوم بعدما بدأت قوات الجيش السوداني في قصف مواقع لقوات الدعم السريع.

وتتزامن تلك الأحداث مع التحليق المكثف لطائرات الجيش في أنحاء متفرقة من العاصمة، ومحاولة أجهزة الدفاع الأرضية التصدي لها.

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