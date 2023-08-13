قرار ريال مدريد بشأن بديل ميليتاو

أربك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، إيدير ميليتاو، حسابات الجهاز الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة أتلتيك بيلباو.

إصابة ميليتاو

وشارك ميليتاو بشكل أساسي في مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، إلا أنه سقط واشتكى من ألم في ركبته، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 50، ويُشارك أنطونيو روديجر بدلًا منه.

ريال مدريد لن يضم بديل

وذكرت شبكة “ديفينسا سنترال” الإسبانية: “قررت إدارة الريال عدم التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حتى لو أثبتت الفحوصات الطبية معاناة ميليتاو من قطع في الرباط الصليبي”.

وتحركت إدارة الريال مؤخرًا لتدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تعرض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لإصابة في الرباط الصليبي، وتأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم لفترة تتراوح من 7 إلى 9 أشهر.

وأضافت الشبكة الإسبانية: “إدارة ريال مدريد ترى أن الوضع يختلف في خط الدفاع مقارنة بحراسة المرمى، حيث ترى أن هذا الخط لديه بدائل جاهزة مثل ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر وناتشو فيرنانديز”.

وكان ريال مدريد قد لعب ضد أتلتيك بيلباو بالأمس على ملعب “سان مامسيس”، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز المرينغي بهدفين دون رد عن طريق رودريجو جويس وجود بيلينجهام.