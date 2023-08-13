ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم في حضرة أمير الشرقية.. ثناء وتقدير لجهود وزير الإعلام وزير الشؤون الإسلامية رداً على سؤال “المواطن” بشأن إدانة جرائم حرق القرآن: البيانات ستصدر في حينها مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس الملك جيف بيزوس يشتري قصراً جديداً بـ 68 مليون دولار موانئ: 20 خدمة ملاحية و13 اتفاقية في 6 أشهر قرار ريال مدريد بشأن بديل ميليتاو القتل تعزيراً لمواطن ارتكب وشرع بفعل الفاحشة في حدثين عذيب للاتصالات تحقق 52.6 مليون ريال أرباح الإطاحة بـ 5 أشخاص لترويجهم المخدرات بالرياض
أربك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، إيدير ميليتاو، حسابات الجهاز الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة أتلتيك بيلباو.
وشارك ميليتاو بشكل أساسي في مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، إلا أنه سقط واشتكى من ألم في ركبته، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 50، ويُشارك أنطونيو روديجر بدلًا منه.
وذكرت شبكة “ديفينسا سنترال” الإسبانية: “قررت إدارة الريال عدم التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حتى لو أثبتت الفحوصات الطبية معاناة ميليتاو من قطع في الرباط الصليبي”.
وتحركت إدارة الريال مؤخرًا لتدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تعرض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لإصابة في الرباط الصليبي، وتأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم لفترة تتراوح من 7 إلى 9 أشهر.
وأضافت الشبكة الإسبانية: “إدارة ريال مدريد ترى أن الوضع يختلف في خط الدفاع مقارنة بحراسة المرمى، حيث ترى أن هذا الخط لديه بدائل جاهزة مثل ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر وناتشو فيرنانديز”.
وكان ريال مدريد قد لعب ضد أتلتيك بيلباو بالأمس على ملعب “سان مامسيس”، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز المرينغي بهدفين دون رد عن طريق رودريجو جويس وجود بيلينجهام.