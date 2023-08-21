قرار قضائي يمنع الذكاء الاصطناعي من حقوق التأليف والنشر

قضت محكمة أمريكية بأن العمل الفني الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون أي تدخل بشري لا يمكن أن يكون محميًّا بحقوق التأليف والنشر بموجب قانون الولايات المتحدة.

قرار قضائي

وقالت “بيريل هويل” قاضية المحكمة في واشنطن: إن أعمال المؤلفين البشر فقط هي التي يمكن أن تحصل على حقوق التأليف والنشر، مؤكدة رفض مكتب حقوق النشر الأمريكي لطلب قدمه عالم الحاسوب “ستيفن ثالر” نيابة عن نظام الذكاء الاصطناعي “دابوس DABUS” الخاص به.

وبحسب “رويترز”، تقدم “ثيلر” بطلب للحصول على حقوق ملكية أعمال أو براءات اختراع تم إنشاؤها بواسطة نظام الذكاء الاصطناعي “دابوس” في بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وأستراليا والمملكة العربية السعودية، وحظي بنجاح محدود.

حقوق ملكية الأعمال الفنية

وبدأت القضية حين تقدم “ثيلر” في عام 2018 للحصول على حقوق ملكية لعمل فني تم إنشاؤه بواسطة نظام الذكاء الاصطناعي الخاص به دون أي تدخل بشري، ورفض المكتب الطلب العام الماضي؛ ما دفع “ثيلر” للطعن في القرار أمام محكمة فيدرالية؛ بحجة أن التأليف البشري ليس شرطًا قانونيًّا.

وأثار مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي سريع النمو قضايا ملكية فكرية جديدة، حيث رفض المنظمون الأمريكيون محاولة سابقة للحصول على حقوق لصور تم إنشاؤها من خلال نظام “إيه آي ميد جورني AI Midjourney”، على الرغم من الدفع بأن النظام كان جزءًا من العملية الإبداعية.

دعاوى قضائية

كما تم رفع العديد من الدعاوى القضائية بشأن استخدام أعمال محمية بحقوق التأليف والنشر لتدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي دون إذن.