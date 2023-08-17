قرار ينسق العمل الليلي ليناسب حياة الموظف

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كشف عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية بدر العنزي، عن قرار جديد تم إصداره لتنسيق العمل بنظام الشفتين والعمل الليلي حتى يتناسب مع حياة الموظف الاجتماعية ولا يؤثر صحيًّا ونفسيًّا عليه.
وأضاف العنزي لقناة الإخبارية: اليوم هناك قرار واضح للعمل الليلي، وهناك آلية لإعطاء العامل راحة لتناسب العمل ثاني يوم، وكذلك تبديل شفته من وقت لوقت آخر كل 3 أشهر ليعود إلى شفت آخر.
وتابع أن هذا التنظيم يستهدف الحفاظ على صحة العامل النفسية والجسدية وعدم تركه لصاحب العمل ليحدد شفتاته.
فيديو | عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية بدر العنزي:
تم إصدار قرار ينسق العمل بنظام الشفتين والعمل الليلي ليتناسب مع حياة الموظف الاجتماعية ولا يؤثر صحيا ونفسيا عليه#الإخبارية#أسواق_السعودية pic.twitter.com/WtFS3bWOYI
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) August 17, 2023