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قرار ينسق العمل الليلي ليناسب حياة الموظف

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
قرار ينسق العمل الليلي ليناسب حياة الموظف
المواطن - فريق التحرير

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كشف عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية بدر العنزي، عن قرار جديد تم إصداره لتنسيق العمل بنظام الشفتين والعمل الليلي حتى يتناسب مع حياة الموظف الاجتماعية ولا يؤثر صحيًّا ونفسيًّا عليه.

العمل الليلي

وأضاف العنزي لقناة الإخبارية: اليوم هناك قرار واضح للعمل الليلي، وهناك آلية لإعطاء العامل راحة لتناسب العمل ثاني يوم، وكذلك تبديل شفته من وقت لوقت آخر كل 3 أشهر ليعود إلى شفت آخر.

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صحة العامل

وتابع أن هذا التنظيم يستهدف الحفاظ على صحة العامل النفسية والجسدية وعدم تركه لصاحب العمل ليحدد شفتاته.

 

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