قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن موعد سحب قرعة مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023\ 2024.

موعد قرعة بطولة دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تُقام قرعة بطولة دوري أبطال آسيا، عصر يوم الخميس المقبل، في مقر الاتحاد القاري للعبة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث تُقام النسخة المقبلة بالمواعيد الجديدة، لتمتد من سبتمبر 2023 حتى مايو 2024.

وتشهد قرعة بطولة دوري أبطال آسيا تقسيم الأندية المشاركة على 10 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرث، حيث يتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، وتتواجد فرق الشرق في بقية المجموعات.

وحسم 32 ناديًا مقعدهم في النسخة الجديدة من البطولة، فيما سيتم تحديد المقاعد الـ8 المتبقية من خلال مباريات الدور التمهيدي الفاصل، والتي تقام يوم الثلاثاء، علماً بأن نظام القرعة ينص على عدم تواجد فريقين من دولة واحدة في نفس المجموعة.

مستويات الفرق المشاركة

وكشف الاتحاد القاري عن توزيع مستويات الأندية المشاركة في قرعة مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وجاءت فرق الغرب؛ كالتالي؛ المستوى الأول؛ الاتحاد والهلال، بيرسيبوليس الإيراني، السد القطري، باختاكور الأوزبكستاني.

وضم المستوى الثاني؛ سيباهان وناساجي مازاندران الإيرانيين، الدحيل القطري، ناساف الأوزبكستاني، الفيحاء، وجاء في المستوى الثالث كل من؛ الفيصلي الأردني، الاستقلال “طاجيكستان”، القوة الجوية العراقي، آهال “تركمانستان”، مومباي سيتي الهندي.

ويتواجد في المستوى الرابع ببطولة دوري أبطال آسيا، العين الإماراتي، النصر أو شباب الأهلي الإماراتي، تراكتور الإيراني أو الشارقة الإماراتي، العربي القطري أو إيه جي إم كي الأوزبكستاني، الوكرة القطري أو نافباهور الأوزبكستاني.

على الجانب الآخر، جاء ترتيب مستويات أندية الشرق في بطولة دوري أبطال آسيا، كالتالي؛ المستوى الأول: أولسان هيونداي وجيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، ووهان ثري تاونز (الصين)، بوريرام يونايتد (تايلاند).

ويقع في المستوى الثاني؛ فينتفوريت كوفو وكاوازاكي فرونتال (اليابان)، شاندونغ تايشان (الصين)، بانكوك يونايتد (تايلاند)، بوهانغ ستيلرز (كوريا الجنوبية)، وضم المستوى الثالث: هانوي (فيتنام)، كايا إيلويلو (الفلبين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، ملبورن سيتي (أستراليا)، ليون سيتي سايلرز (سنغافورة).

وفي المستوى الرابع في قرعة بطولة دوري أبطال آسيا يتواجد كل من؛ كيتشي (هونغ كونغ)، إينشيون يونايتد (كوريا الجنوبية) أو هايفونج (فيتنام)، أوراوا ريد دايموندز (اليابان) أو لي مان (هونغ كونغ)، زيجيانغ (الصين) أو بورت (تايلاند)، شنغهاي بورت (الصين) أو باثوم يونايتد (تايلاند).