Icon

التربيع الأول لقمر صفر يزين سماء السعودية الليلة Icon عقوبات أمريكية على المتعاملين مع نظام بورما Icon إدراجات سوق الأسهم السعودية لشركات ذات استقرار مالي يرفع وزن تاسي Icon وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية Icon خطوة تفصل مانشيني عن قيادة المنتخب السعودي Icon نزوح مليوني طفل في السودان خلال 4 أشهر Icon كيليان مبابي يصدم ريال مدريد! Icon السجن سنة لمن يحصل على مال الضمان الاجتماعي بغير حق Icon وظائف شاغرة للجنسين بمدينة الملك سعود الطبية Icon محمد صلاح يوافق على عرض الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
المقرر إقامتها في جدة

قرعة كأس العالم للأندية 2023 وإطلاق الشعار الرسمي اليوم

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
قرعة كأس العالم للأندية 2023 وإطلاق الشعار الرسمي اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير قرعة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في جدة، والتي تشهد مشاركة 7 فرق، وفي مقدمتهم؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الماضي.

قرعة كأس العالم للأندية 2023

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلى أن قرعة كأس العالم للأندية 2023، ستُقام عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، في جدة، مؤكدًا إطلاق الشعار الرسمي للبطولة أيضًا قبل 45 دقيقة من بدء القرعة.

قد يهمّك أيضاً
إقبال وتفاعل كبير على مبادرة كشك الكتب لتشجيع الأهالي على القراءة

إقبال وتفاعل كبير على مبادرة كشك الكتب لتشجيع الأهالي على القراءة

ولي العهد يطلق الاستراتيجية الجديدة لجامعة كاوست بهدف تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات

ولي العهد يطلق الاستراتيجية الجديدة لجامعة كاوست بهدف تحويل العلوم والأبحاث إلى...

ومن المقرر أن يتم بث قرعة كأس العالم للأندية 2023 على منصات فيفا الرقمية، وذلك بالإضافة إلى البث المباشر للقنوات السعودية الرياضية.

كأس العالم للأندية
كأس البطولة – المصدر fifa

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة كل من؛ الاتحاد، الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، أوراوا ريد دايموندز الفائز بدوري أبطال آسيا، ليون المكسيكي المتوج بدوري أبطال الكونكاكاف.

ويُشارك أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، ومانشستر سيتي الفائز بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفريق المتوج بلقب كونميبول ليبارتادوريس، حيث لم تنته منافسات البطولة حتى الآن.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

مباريات كأس العالم للأندية

وأوضح “فيفا”، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الخميس، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سيواجه أوكلاند سيتي، يوم 12 ديسمبر في افتتاح البطولة، وسيتم الكشف عن جدول المباريات بعد قرعة كأس العالم للأندية 2023.

الاتحاد بطل دوري روشن - الدوري السعودي
جانب من تتويج الاتحاد – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن فجرًا
العالم

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن...

العالم
وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
حصاد اليوم

وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

حصاد اليوم
إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر
السعودية اليوم

إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر

السعودية اليوم
شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو الهلال والاتحاد
الرياضة

شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو...

الرياضة
السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر
السعودية اليوم

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال
الرياضة

الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو...

الرياضة
97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية في شهر
السعودية اليوم

97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028
آخر الاخبار

باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028

آخر الاخبار