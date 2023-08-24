قرعة كأس العالم للأندية 2023 وإطلاق الشعار الرسمي اليوم

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تترقب الجماهير قرعة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في جدة، والتي تشهد مشاركة 7 فرق، وفي مقدمتهم؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الماضي.
وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلى أن قرعة كأس العالم للأندية 2023، ستُقام عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، في جدة، مؤكدًا إطلاق الشعار الرسمي للبطولة أيضًا قبل 45 دقيقة من بدء القرعة.
ومن المقرر أن يتم بث قرعة كأس العالم للأندية 2023 على منصات فيفا الرقمية، وذلك بالإضافة إلى البث المباشر للقنوات السعودية الرياضية.
وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة كل من؛ الاتحاد، الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، أوراوا ريد دايموندز الفائز بدوري أبطال آسيا، ليون المكسيكي المتوج بدوري أبطال الكونكاكاف.
ويُشارك أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، ومانشستر سيتي الفائز بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفريق المتوج بلقب كونميبول ليبارتادوريس، حيث لم تنته منافسات البطولة حتى الآن.
وأوضح “فيفا”، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الخميس، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سيواجه أوكلاند سيتي، يوم 12 ديسمبر في افتتاح البطولة، وسيتم الكشف عن جدول المباريات بعد قرعة كأس العالم للأندية 2023.