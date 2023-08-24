قرعة متوازنة للفرق السعودية في دوري أبطال آسيا

أُجريت قرعة مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وأسفرت عن تواجد الفرق السعودية في مجموعات متوازنة.

قرعة أندية منطقة الغرب

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، كالتالي؛ المجموعة الأولى؛ باختاكور الأوزبكي، الفيحاء، آهل التركمانستاني والعين الإماراتي، وضمت المجموعة الثانية؛ السد القطري، ناساف الأوزبكي، الفيصلي الأردني والشارقة.

ويتواجد في المجموعة الثالثة، الاتحاد، سباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي، وضمت المجموعة الرابعة، الهلال، ناساجي الإيراني مومباي الهندي ونافباهور الأوزبكي، والمجموعة الخامسة، بيرسبوليس الإيراني، الاستقلال الطاجيكي، الدحيل القطري والنصر.

قرعة أندية منطقة الشرق

على الجانب الآخر، جاءت قرعة دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق، كالتالي؛ المجموعة السادسة، جيونبك هيونداي، بانكوك يونايتد، ليون سيتي وكيتشي، وضمت المجموعة السابعة، يوكوهاما مارينوس، شاندونغ تايشان، كايا إيلويلو وإينشون يونايتد.

وضمت المجموعة الثامنة، بوريرام يونايتد، فينتفوريت كوفو، ملبورن سيتي، وزيجيانغ، ويتواجد في المجموعة التاسعة، أولسان هيونداي، كواراكي فرونتال، جوهور دار التعظيم وباثوم يونايتد، والمجموعة العاشرة، ووهان ثري تاونز، بوهانغ ستيلرز، هانوي وأوراوا ريد دايمورندز.

دوري أبطال آسيا

وتُقام مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا من 18 وحتى 20 سبتمبر المقبل، وتُقام الجولة الثانية من 2 وحتى 4 أكتوبر، والجولة الثالثة من 23 وحتى 25 من الشهر ذاته، وتُقام الأدوار الإقصائية من فبراير وحتى أبريل، والنهائي يومي 11 و18 مايو 2024.