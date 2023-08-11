قصة أول مصنع قهوة في السعودية يعمل بالذكاء الاصطناعي

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كشف تقرير، قصة أول مصنع قهوة في المملكة يستخدم تقنية الذَّكاء الاصطناعي لاختصار الوقت والطاقات البشرية.
وقال أسامة العوام صاحب المشروع الواقع بالرياض، لبرنامج “إم بي سي في أسبوع”: أن قصتهم مع الذكاء الاصطناعي بدأت من بداية المشروع، حيث تم استخدامه في معالجة مسارات التحميص والتأكد أن الحماصات تسير بالطريقة التي تم تطويرها يدويًّا.
وتابع: من عدة أشهر تم توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير وصفات لتحضير القهوة وتطبيقها عبر أجهزة تستخدم إنترنت الأشياء وهذا كان مزيج مميز بين التقنيتين.
وأضاف العوّام: نحن فعليًّا الذين نعلم الجهاز أو التقنية هذا ما نريد فعله وبالتالي تدريجيًّا تبدأ تتعلم معنا ما الذائقة التي نبحث عنها سواء كانت ثقيلة أو خفيفة أو باردة أو حارة.
وأشار العوام إلى أن تحضير القهوة يدويًّا يستغرق من 7 إلى 10 دقائق، تشمل الوزن والطحن وإضافة البن، وبالذكاء الاصطناعي تستغرق هذه العملية دقيقة واحدة.
وأردف: قبل كنا نحتاج من 13 إلى 16 موظفًا لتعليب وتجهيز الطلبات، أما الآن مع استخدام التقنية بشكل كامل قدرنا نقلص هذا العدد إلى 4 أو 6 أشخاص فقط.
قصة أول مصنع قهوة في السعودية يستخدم تقنية الذَّكاء الاصطناعي لاختصار الوقت
القصة الكاملة في هذا التقرير@m_media_2000@oalawwam#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/zY4LPpVNtD
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) August 11, 2023