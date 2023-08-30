قصة امرأة سورية استعانت بالفريق السعودي لإنقاذ أهلها

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وثقت لحظات إنسانية لسيدة سورية استغاثت بفريق الدفاع المدني السعودي لإخراج أهلها من تحت الأنقاض، الاستجابة الفورية والسريعة للفريق السعودي في إغاثة المنكوبين وبدون تردد.
من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي لـ “قناة SBC ” بأنهم كانوا يعملون بـ 4 مواقع، حيث كانت هناك امرأة سورية في الموقع 3 قادمة من مكان بعيد استغاثت بفريق الدفاع المدني السعودي لإنقاذ أهلها من تحت الأنقاض.
وأضاف الحمادي أن الموقف كان إنسانيًا ومؤثرًا بالنسبة للفريق السعودي تخلله فرحة الوصول وتلبية رغبتها رغم المأساة التي تعيشها.
وتعليقًا على استجابة فريق الإنقاذ السعودي، قالت المواطنة السورية:” والله استجابوا مباشرة ووقفوا جمبي وحاولوا يهدوني ما تخلوا عني ولا لحظة الفريق السعودي الله يبارك فيهم.. أنتم ربعي”.
#شجعان | أنتم ربعي..
قصة تقشعر لها الأبدان لامرأة سورية تستنجد بأبطال الدفاع المدني لإنقاذ أهلها من تحت الأنقاض.
— SBC channel (@SBC_Channel) August 30, 2023