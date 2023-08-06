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أكد أن فنجان قهوة مع الوالدة يسوى كل شيء

قصة سجين تاجر بالمخدرات: ضيعت حياتي بـ200 ألف ريال

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
قصة سجين تاجر بالمخدرات: ضيعت حياتي بـ200 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعرب سجين عن ندمه وحسرته بسبب تلقي المخدرات من الخارج وتجارتها مقابل 200 ألف ريال.

قصة سجين

وقال السجين خلال فيديو نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع “إكس” “لما الواحد شاف الفلوس تلعب قدامه.. السيارة.. بيت.. روحة طلعة رجعة، نسي أي شيء نسي اللي اترباه نسي اللي تعلمه”.

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وأضاف السجين “كان عمري 27 عامًا ووضعي المادي كان سيئًا والـ200 ألف كانت حلوة” حيث غيرت كثيرًا من الأمور لديه، مشيرًا إلى أنه عمل في تلقي المخدرات ومنها دخل إلى السجن مباشرة بسببها من ثاني مرة.

تدمير المستقبل

ولفت إلى أنه لم يكسب منها أي شيء، كما كانت نفسية أسرته سيئة جدًا وأوضاعهم المادية أسوأ من قبل.

وتابع قوله “لما تيجي تجلس في سجن مدمر حالك مدمر مستقبلك على 200 ألف.. فلا ما في شيء مستاهل”.

وأشار “ما فيه شي يسوى تضيع حياتك عشانه، فنجان قهوة مع الوالدة يسوى كل شيء”.

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