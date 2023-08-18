قصة مؤثرة لفتاة تعود لمنزل والدها بعد وفاته بـ 12 عامًا

تركت منزل والدها بعد وفاته لتعود إليه مرة أخرى بعد 12 عامًا، فوجدت كل شيء كما تركته يوم عزائه في لقطات مؤثرة أثارت ردود فعل تضامنية من جانب معلقون أعربوا عن مواساتهم وعزائهم لفقدان والدها.

ويظهر مقطع فيديو متداول رصدته صحيفة “المواطن” فتاة خلال زيارتها لمنزل والدها الذي تركته عقب وفاته قبل 12 عامًا، بعد أن نالت ردود أفعال واسعة بسبب الموقف الإنساني الذي حدث بعد عودة الفتاة لمنزلها.

وزارت الفتاة منزل والده هذا العام لأول مرة بعد وفاته عام 2011، حيث وجدته على حاله كما تركته دون أن يتحرك منه شيئًا.

وكتبت الفتاة في تعليقها على الفيديو: “مات أبوي وطلعنا من البيت بعد عزاه 2011 ودخلته اليوم أول مرة بعد وفاته وكل شي باقي موجود من عزاه المويه والفاين”.

وأظهر الفيديو المنزل المهجور منذ 12 عامًا الذي سكنته العناكب ونصبت شباكها في أرجاء المنزل وبعد فتح الفتاة لباب المجلس الذي أقيم فيه العزاء وجدت كاسات المياه وعبوات المناديل المقدمة للمعزين.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين رواد منصة إكس الذين عبروا عن حزنهم ومواساتهم للفتاة، داعين الله لها ولأهلها بأن يرزقهم السلوان على فراق والدهم وأن يتغمده الله برحمته الواسعة.