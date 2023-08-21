Icon

أردوغان: ارتفاع التضخم في تركيا مؤقت Icon قرار قضائي يمنع الذكاء الاصطناعي من حقوق التأليف والنشر Icon مقترح بإنشاء منصة إلكترونية لبيع المنتجات الزراعية بدلًا من أسواق الخضار Icon سقوط أعمدة الكهرباء في طريق عسفان بجدة بسبب الرياح والأمطار Icon تحالف بريكس سيملك وزنًا حقيقيًّا بضم السعودية Icon تحويل منزل هتلر لمركز للشرطة في النمسا Icon الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا Icon صاعقة رعدية تقتل يمنيًّا Icon ظهور جديد لزعيم فاغنر Icon فعالية طريفة للطلاب المستجدين بإحدى المدارس: تزلج بالإطارات! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مسجلة أروع أمثلة الكرم والعطاء

قصة مواطنة أهدت سبعينية من البوسنة الحجاب وتكفلت بعمرة لها على حسابها

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
قصة مواطنة أهدت سبعينية من البوسنة الحجاب وتكفلت بعمرة لها على حسابها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضربت مواطنة أروع أمثلة الكرم والعطاء وترك الأثر الطيب في نفوس الغرباء، بعدما قدمت هدية غالية لمسنة من البوسنة عمرها 71 عامًا.

العباءة السوداء والبرقع

وصادف شباب سعوديون يتجولون في إحدى قرى البوسنة، المسنة البوسنية مرتدية العباءة السوداء والبرقع وظنوا أنها امرأة خليجية؛ ما دفعهم لسؤالها حول جنسيتها، لترد عليهم بأنها من البوسنة فأثارهم الفضول حول سر ارتدائها الحجاب والنقاب.

قد يهمّك أيضاً
جمهور الاتحاد يودع رومارينهو: شكرًا لـ5 سنوات من العطاء

جمهور الاتحاد يودع رومارينهو: شكرًا لـ5 سنوات من العطاء

إيطالي حاول إنقاذ هاتفه فسقطا معًا من أعلى قمة جبلية

إيطالي حاول إنقاذ هاتفه فسقطا معًا من أعلى قمة جبلية

وروت المسنة قصتها مع السيدة السعودية التي أهدتها الحجاب والنقاب وتكفلت بعمرة لها على حسابها الخاص كما قدمت لها هدايا أخرى.

ولفت الشاب إلى أن المسنة فور رؤيتها له ولأصدقائه سألتهم هل أنتم سعوديون؟ معربةً عن فرحتها بهم وحبها للشعب السعودي بعد موقف المواطنة السعودية معها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا
الرياضة

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة...

الرياضة
إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام
العالم

إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام

العالم
ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول
الرياضة

ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول

الرياضة
القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية
السعودية اليوم

القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا
السعودية اليوم

المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا

السعودية اليوم
لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين
العالم

لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة...

العالم
رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على...

السعودية اليوم