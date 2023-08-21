قصة مواطنة أهدت سبعينية من البوسنة الحجاب وتكفلت بعمرة لها على حسابها

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ضربت مواطنة أروع أمثلة الكرم والعطاء وترك الأثر الطيب في نفوس الغرباء، بعدما قدمت هدية غالية لمسنة من البوسنة عمرها 71 عامًا.
وصادف شباب سعوديون يتجولون في إحدى قرى البوسنة، المسنة البوسنية مرتدية العباءة السوداء والبرقع وظنوا أنها امرأة خليجية؛ ما دفعهم لسؤالها حول جنسيتها، لترد عليهم بأنها من البوسنة فأثارهم الفضول حول سر ارتدائها الحجاب والنقاب.
وروت المسنة قصتها مع السيدة السعودية التي أهدتها الحجاب والنقاب وتكفلت بعمرة لها على حسابها الخاص كما قدمت لها هدايا أخرى.
ولفت الشاب إلى أن المسنة فور رؤيتها له ولأصدقائه سألتهم هل أنتم سعوديون؟ معربةً عن فرحتها بهم وحبها للشعب السعودي بعد موقف المواطنة السعودية معها.