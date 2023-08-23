قصة مواطن خسر 4.7 مليون ريال في دعم بثوث التيك توك

ينخدع عدد كبير من متابعي مشاهير التيك توك بحيلهم العاطفية التي تهدف لكسب قلوب متابعيها لسلب أموالهم خلال البثوث.

وفي هذا الصدد روى المؤثر الاجتماعي أحمد الشهري أبو جودي، خلال لقائه في برنامج بودكاست معيار، قصصًا مؤلمة لأشخاص باعوا أعز ما يملكون لدعم مشاهير التيك توك.

70 % من الدعم يذهب للشركة

وقال أبو جودي: إن الأسد الذي يظهر في بثوث التيك توك قيمته 1200 ريال ويحصل التيك توك 70% منها، مشيرًا إلى أن هناك ناسًا باعوا سياراتهم حتى يدعموا المشاهير وآخرون خسروا وضاعوا وباعوا أغلى ما يملكون.

وتابع أن بعضهم لا يشعر بما خسره إلا بعد ما يفقد ما يملكه بعد فوات الأوان.

وكشف أبو جودي أن هناك نجل تاجر أقمشة كبير تفاجأ بخسارة مبلغ كبير يقدر تقريبًا بـ 4.7 مليون ريال في بثوث التيك توك، خسرها على مدار عام تقريبًا.

دفع لإعجابه بالشيلة!

وبعد سؤاله للضحية أخبره قائلًا: أنا ما أدري أنا كنت صاحي أو مجنون، فالبثوث تعرف فيها الشيلة والقبيلة وارفع فلان وهكذا”، وأشار الشهري إلى أن المستفيد الأول هو الشركة ثم المدعوم.

وأوضح الشهري أن مشاهير التيك توك يستعطفون المتابعين، وفي الحقيقة إذا جمعهم اللقاء يتفاخرون وينفرون من متابعيهم ويتعاملون معهم بتعالٍ.

ضياع للأموال

ونصح أبو جودي متابعي التيك توك بعدم إنفاق أموالهم في دعم البثوث التي لا يكون لها أي مردود واضح، وعدم تضييع الأموال في أشياء تسبب مضرة له ولأسرته وعند الرغبة في إنفاق المال فيجب أن يكون في شيء يفيد في الدنيا والآخرة ويستفيد به الأهل والوطن والمجتمع.