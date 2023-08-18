قطاع التأمين سيصبح ركيزة في الاقتصاد السعودي

كشف الخبير في قطاع التأمين وليد الحميد، حجم قطاع التأمين في السعودية، مشيرًا إلى أنه يتجاوز الـ53 مليار ريال وفي ظل وجود هيئة التأمين سيصبح ركيزة في الاقتصاد السعودي.

قطاع مهم

وأكد الحميد خلال لقائه مع قناة الإخبارية، أن التأمين قطاع مهم جدًّا في السعودية.

هيئة التأمين

ولفت إلى أن هيئة التأمين سترفع مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد وزيادة خلق الوظائف وتشجيع الاستثمار.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الماضية على إنشاء هيئة باسم هيئة التأمين، وقال وزير المالية محمد الجدعان: إن إنشاء الهيئة خطوة هامة لتطوير ونمو قطاع التأمين السعودي.