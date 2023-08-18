حالة إعياء شديدة تُنقل أليوسكي إلى المشفى بيع 3 صقور إيرلندية بـ 233 ألف ريال سجن امرأة 22 عامًا أرسلت سمًّا لترامب ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية أبرز أرقام الحارس ياسين بونو بعد انضمامه لـ الهلال قطاع التأمين سيصبح ركيزة في الاقتصاد السعودي ترامب: أمريكا ستفقد قوتها إذا فقد الدولار قوته الاقتصادية العالمية زلزال بقوة 6.1 ريختر يهز كولومبيا حارس الهلال بديل جروهي في الاتحاد قرار ينسق العمل الليلي ليناسب حياة الموظف
كشف الخبير في قطاع التأمين وليد الحميد، حجم قطاع التأمين في السعودية، مشيرًا إلى أنه يتجاوز الـ53 مليار ريال وفي ظل وجود هيئة التأمين سيصبح ركيزة في الاقتصاد السعودي.
وأكد الحميد خلال لقائه مع قناة الإخبارية، أن التأمين قطاع مهم جدًّا في السعودية.
ولفت إلى أن هيئة التأمين سترفع مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد وزيادة خلق الوظائف وتشجيع الاستثمار.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الماضية على إنشاء هيئة باسم هيئة التأمين، وقال وزير المالية محمد الجدعان: إن إنشاء الهيئة خطوة هامة لتطوير ونمو قطاع التأمين السعودي.
فيديو | الخبير في قطاع التأمين وليد الحميد: حجم قطاع التأمين يتجاوز الـ53 مليار ريال وفي ظل وجود هيئة التأمين سيصبح ركيزة في الاقتصاد السعودي#الإخبارية#أسواق_السعودية pic.twitter.com/vrHJRzXYjq
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) August 17, 2023