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بعد أن تحدث إليه وزير الخارجية أنتوني بلينكن

قلق أمريكي على صحة رئيس النيجر المحتجز

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
قلق أمريكي على صحة رئيس النيجر المحتجز
المواطن - فريق التحرير

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أعربت الولايات المتّحدة اليوم الأربعاء عن قلقها، على صحة رئيس النيجر المحتجز بعد أن تحدث إليه وزير الخارجية أنتوني بلينكن هاتفياً.

قلق أمريكي

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين، نشعر بقلق بالغ على صحته وسلامته الشخصية وسلامة عائلته”.

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وتحدث رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم عن تفاصيل ظروف احتجازه، لافتًا إلى أنه تحول إلى تناول الأرز الجاف والمكرونة”.

وأكد بازوم في رسائل نصية لشبكة “سي إن إن” الأمريكية أنه وعائلته بلا كهرباء منذ 2 أغسطس، كما حُرموا من أي اتصال مع الآخرين، بمن في ذلك طبيبه منذ 4 أغسطس.

وأردف رئيس النيجر: “هذا يعني أنني أصبحت أتناول فقط الأطعمة التي بلا تاريخ انتهاء صلاحية، كل شيء قابل للتلف انتهى لعدم توفر الكهرباء”.

وأشار بازوم: “إذا نفد الوقود فلن نستطيع أن نأكل شيئًا، إننا نأكل الأرز الجاف والمكرونة”.

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