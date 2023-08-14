قلق أمريكي من نية المجلس العسكري في النيجر محاكمة بازوم

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عن استيائها من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى، في خطوة يخشى أن تزيد من التوتر المتصاعد منذ انقلاب 26 يوليو.

قلق أمريكي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل: نحن مستاؤون بشدة من التقارير عن أن الاحتجاز غير العادل لرئيس النيجر بازوم قد مضى نحو خطوة أبعد حتى هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبرّرة بالكامل، ولن تساهم صراحة في حل سلمي لهذه الأزمة.

ورغم الضغوط الدولية التي مورست على قادة الانقلاب للإفراج عن الرئيس المحتجز محمد بازوم وإعادته للسلطة، هدد المجلس العسكري الحاكم في النيجر بمحاكمة بازوم بتهمة الخيانة العظمى، بينما لم تظهر إشارات إلى أن الجهود الدبلوماسية لعودة النظام الدستوري يمكن أن تحقق تقدمًا.