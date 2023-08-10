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أدانت الانقلاب وأتاحت جميع الخيارات

قمة إيكواس تدعم الحل السلمي في النيجر وتُحذر

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ مساءً
قمة إيكواس تدعم الحل السلمي في النيجر وتُحذر
المواطن - فريق التحرير

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أعرب قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، اليوم الخميس، عن دعمهم الحازم لحل أزمة النيجر دبلوماسيًا، بعد تهديداتهم بالتدخل العسكري جراء الانقلاب.

من جهته، قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يترأس القمة الطارئة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” في العاصمة النيجيرية أبوجا “نمنح أولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا”.

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البيان الختامي لإيكواس

وأدان بيان “إيكواس” الختامي “الانقلاب والاعتقال المستمر للرئيس محمد بازوم”.

كما جاء في البيان أن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن النيجر بما في ذلك استخدام القوة خيارًا أخيرًا”، مع الدعوة إلى “تفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور”.

وأكد البيان أن المجموعة ستفرض “إجراءات منها إغلاق الحدود وتجميد أصول من يعرقلون استعادة النظام الدستوري بالنيجر”، داعين الاتحاد الإفريقي إلى تأييد جميع قرارات المجموعة بشأن النيجر.

وتعمل “إيكواس” التي تضم 15 دولة من أجل وضع حد لسلسلة انقلابات عسكرية شهدتها 4 من الدول الأعضاء فيها منذ 3 سنوات.

 إشراك جميع الأطراف

وتأتي القمة بعد 4 أيام على انقضاء مهلة حددتها “إيكواس” لقادة انقلاب النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي اعتقله حراسه في 26 يوليو/تموز إلى منصبه، لكن العسكريين تجاهلوا المهلة.

وأقر تينوبو أنه “للأسف، لم تفض المهلة المحددة بـ7 أيام التي أصدرناها في قمتنا الأولى إلى النتيجة المرجوة”.

وأضاف “علينا إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك قادة الانقلاب، في محادثات جادة لإقناعهم بالتخلي عن السلطة وإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه”.

وتابع “من واجبنا استنفاد كافة سبل الاتصال لضمان عودة سريعة للحكم الدستوري في النيجر”.

 

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