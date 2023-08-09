صناديق الخليج السيادية مؤهلة لاقتناص المزيد من الصفقات قمة حاسمة لحماية أكبر غابة مطيرة بالعالم 4 أدوات للتعامل مع مواد مكافحة آفات النخيل هيكليًا وتنظيميًا وإداريًا.. الحرمان الشريفان على موعد مع التطوير المؤسسي لحظة انهيار منزل في ولاية أمريكية جراء الفيضانات تحلل جثث القتلى في السودان ومخاوف من تفشي الأوبئة لقطات بالدرون للأعمال الإنشائية في مطار البحر الأحمر مصدر دخل مميز لصناع المحتوى والصحفيين على إكس انتقاد المطاعم على جوجل ماب قد يقودك للسجن إضراب لسائقي سيارات الأجرة ومصرع 5 بجنوب إفريقيا
كشفت تقارير إعلامية أن قادة دول أمريكا الجنوبية اجتمعوا في بلدة بيليم بالبرازيل، في قمة بمنطقة الأمازون لمناقشة قضية حاسمة تتمثل في كيفية حماية أكبر غابة مطيرة في العالم.
وتجمع منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون قادة البرازيل وبوليفيا وكولومبيا والإكوادور وجويانا وبيرو وسورينام وفنزويلا، في اجتماع يعقد على مدى يومين.
وتعد غابة الأمازون المطيرة حوضًا رئيسيًّا للكربون وتتميز بإمكانية امتصاص كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون، وهي وظيفة حاسمة في المعركة الدولية ضد تغير المناخ الذي بات سببًا رئيسًا للكوارث والأحوال الجوية السيئة في العالم. وتتولى البرازيل التي تستضيف القمة المسؤولية الأكبر وعبء الحفاظ على الأمازون؛ نظرًا لأن 60% من الغابة المطيرة توجد في البرازيل.
ومنذ توليه مهام منصبه، قدم الرئيس لويز ايناسيو لولا دا سيلفا تعهدات قوية بخفض عمليات إزالة الغابات في الأمازون إلى الصفر بحلول 2030، وذلك بعد الدمار واسع النطاق والتنمية غير المنظمة للغابة المطيرة خلال الفترة الماضية.