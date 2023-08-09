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قمة حاسمة لحماية أكبر غابة مطيرة بالعالم

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ صباحاً
قمة حاسمة لحماية أكبر غابة مطيرة بالعالم
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن قادة دول أمريكا الجنوبية اجتمعوا في بلدة بيليم بالبرازيل، في قمة بمنطقة الأمازون لمناقشة قضية حاسمة تتمثل في كيفية حماية أكبر غابة مطيرة في العالم.

على مدى يومين

وتجمع منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون قادة البرازيل وبوليفيا وكولومبيا والإكوادور وجويانا وبيرو وسورينام وفنزويلا، في اجتماع يعقد على مدى يومين.

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وتعد غابة الأمازون المطيرة حوضًا رئيسيًّا للكربون وتتميز بإمكانية امتصاص كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون، وهي وظيفة حاسمة في المعركة الدولية ضد تغير المناخ الذي بات سببًا رئيسًا للكوارث والأحوال الجوية السيئة في العالم. وتتولى البرازيل التي تستضيف القمة المسؤولية الأكبر وعبء الحفاظ على الأمازون؛ نظرًا لأن 60% من الغابة المطيرة توجد في البرازيل.

ومنذ توليه مهام منصبه، قدم الرئيس لويز ايناسيو لولا دا سيلفا تعهدات قوية بخفض عمليات إزالة الغابات في الأمازون إلى الصفر بحلول 2030، وذلك بعد الدمار واسع النطاق والتنمية غير المنظمة للغابة المطيرة خلال الفترة الماضية.

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