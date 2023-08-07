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بعد استبعاده من مواجهة الهلال

قميص بنزيما وركلات الجزاء يُنهيان علاقة حمدالله بالاتحاد

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
قميص بنزيما وركلات الجزاء يُنهيان علاقة حمدالله بالاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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تسبب النجم الفرنسي كريم بنزيما، في توتر العلاقة بين نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، وإدارة العميد خلال اليومين الماضيين، لتصل إلى طريق مسدود.

جدل بشأن مستقبل حمدالله

وغاب عبدالرزاق حمدالله عن المشاركة مع الاتحاد ضد الهلال، ما أثار حالة من الجدل، خاصة أنه كان جاهزًا، بعدما عانى من إصابة طفيفة قبل المواجهة، إلا أنه تجاوزها؛ وشارك في التدريبات الأخيرة.

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وفضل المدرب البرتغالي نونو سانتو، استبعاد حمدالله من مواجهة الهلال، لحين معرفة مستقبله مع الاتحاد، خاصة أنه طلب من الإدارة مغادرة الفريق، وأكد أن هذا الأمر شأن داخلي، مشدد على أنه سيبقى من يُريد البقاء فقط.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

بنزيما يتسبب في غضب

وكشف مراسل القنوات الرياضية السعودية، مهند الحميد، سبب غضب حمدالله، حيث أكد أنه طلب أن يكون هو المنفذ الأول لركلات الجزاء مع الفريق، وذلك بعدما تولى كريم بنزيما تسديدها منذ الانتقال إلى الاتحاد هذا الصيف.

كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله
كريم وحمدالله – المصدر @ittihad

وأشار مهند الحميد، إلى أن المهاجم المغربي أبدى رغبته في استعادة رقمه الأساسي رقم 9، والذي تم منحه لكريم بنزيما، مشددًا في الوقت ذاته على أن إدارة نادي الاتحاد بدأت بالبحث عن عروض لحمدالله؛ لرحيله قبل بداية الموسم.

وانتقل بنزيما إلى صفوف الاتحاد هذا الصيف بعقد ممتد حتى عام 2026، وشارك معه في 4 مباريات بكأس الملك سلمان للأندية العربية، ونجح في تسجيل 3 أهداف، كما قدم تمريرة حاسمة لحمدالله.

كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله
كريم وحمدالله – المصدر @ittihad

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