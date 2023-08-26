Icon

انقلاب شاحنة تحمل سيارات فارهة على طريق سريع في بريطانيا Icon أرقام مميزة تُزين الظهور الأول لـ أوتافيو مع النصر Icon كريستيانو رونالدو يخطف نجومية الجولة الثالثة Icon وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon تعديل المسار شعار مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس Icon وفاة طلال سلمان .. الإعلامي البارز وناشر جريدة السفير اللبنانية Icon متحور GFX الجديد يثير الهلع حول العالم.. تعرف على أعراضه Icon الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست Icon موعد مباراة أرسنال ضد فولهام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
يجمع الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

كأس السوبر الإفريقي في الطائف 15 سبتمبر رسميًا

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
كأس السوبر الإفريقي في الطائف 15 سبتمبر رسميًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم السبت، عن موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري.

كأس السوبر الإفريقي في الطائي

وأشار “كاف” في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن مباراة كأس السوبر الإفريقي ستُقام، يوم 15 سبتمبر المقبل، على ملعب الملك فهد في الطائف.

قد يهمّك أيضاً
إسرائيل تقصف أهدافًا على مشارف دمشق

إسرائيل تقصف أهدافًا على مشارف دمشق

إنقاذ 8 أشخاص من حريق مبنى سكني بجدة

إنقاذ 8 أشخاص من حريق مبنى سكني بجدة

وتعود بذلك مباريات كأس السوبر الإفريقي للعب خارج القارة السمراء مرة أخرى، وتحديدًا في آسيا، حيث سبق واستضافت قطر البطولة لمدة 4 أعوام متتالية، خلال الفترة من 2018 وحتى 2021.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة، قد أُقيمت في مدينة الرباط المغربية، حيث لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد ضد نظيره نهضة بركان، ونجح الأخير في حصد اللقب، بعد الفوز بهدفين دون رد.

نهضة بركان بطل كأس السوبر الإفريقي
جانب من تتويج نهضة بركان

الأهلي واتحاد العاصمة يستهدفان اللقب

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري مواجهة كأس السوبر؛ بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022\ 2023، بعد التتويج بالبطولة على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا
جانب من تتويج الأهلي

على الجانب الآخر، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة الجزائري مباراة كأس السوبر الإفريقي ضد الأهلي؛ بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية، بعد الفوز باللقب على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

اتحاد العاصمة بطل كأس الكونفدرالية
جانب من تتويج اتحاد العاصمة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توفير علاج جديد بالإنزيم البديل لطفلة تعاني من مرض نادر
السعودية اليوم

توفير علاج جديد بالإنزيم البديل لطفلة تعاني...

السعودية اليوم
لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك...

الرياضة
الدفاع المدني يخالف منشأة لم تجرِ صيانة دورية لأنظمة الإطفاء بالقصيم
السعودية اليوم

الدفاع المدني يخالف منشأة لم تجرِ صيانة...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول جلسات الأسبوع
السوق

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول...

السوق
4 خطوات لترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية
السعودية اليوم

4 خطوات لترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية...

السعودية اليوم
تكريم طفل بريدة ناقل أخته من الروضة بدراجته
السعودية اليوم

تكريم طفل بريدة ناقل أخته من الروضة...

السعودية اليوم
تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا
السعودية اليوم

تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا

السعودية اليوم
القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية والعالم نهاية أغسطس
أخبار رئيسية

القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية والعالم...

أخبار رئيسية