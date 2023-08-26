كأس السوبر الإفريقي في الطائف 15 سبتمبر رسميًا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم السبت، عن موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري.

كأس السوبر الإفريقي في الطائي

وأشار “كاف” في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن مباراة كأس السوبر الإفريقي ستُقام، يوم 15 سبتمبر المقبل، على ملعب الملك فهد في الطائف.

وتعود بذلك مباريات كأس السوبر الإفريقي للعب خارج القارة السمراء مرة أخرى، وتحديدًا في آسيا، حيث سبق واستضافت قطر البطولة لمدة 4 أعوام متتالية، خلال الفترة من 2018 وحتى 2021.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة، قد أُقيمت في مدينة الرباط المغربية، حيث لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد ضد نظيره نهضة بركان، ونجح الأخير في حصد اللقب، بعد الفوز بهدفين دون رد.

الأهلي واتحاد العاصمة يستهدفان اللقب

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري مواجهة كأس السوبر؛ بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022\ 2023، بعد التتويج بالبطولة على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

على الجانب الآخر، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة الجزائري مباراة كأس السوبر الإفريقي ضد الأهلي؛ بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية، بعد الفوز باللقب على حساب يانج أفريكانز التنزاني.