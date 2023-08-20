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ضمن منافسات دوري يلو

كاريلو يقود القادسية لتجاوز الجندل

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
كاريلو يقود القادسية لتجاوز الجندل
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في تحقيق الفوز على مضيفه الجندل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتمكن الفريق القدساوي من تحقيق الفوز بهدف دون رد.

كاريلو يهز الشباك

وبدأت مباراة الجندل ضد القادسية التي أُقيمت على ملعب نادي العروبة بشكل سريع، وضغط الفريقان بقوة، وكاد أوستن أموتو أن يمنح أصحاب الأرض التقدم عند الدقيقة 14، إلا أنه أهدر فرصة محققة أمام المرمى.

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الجندل ضد القادسية
جانب من المباراة – المصدر @Alqadsiah

ونجح البيروفي أندريه كاريلو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 27، بعد متابعته لرأسية محمد الصيعري، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الجندل بهدف.

كاريلو مع القادسية
كاريلو – المصدر @Alqadsiah

فوز القادسية ضد الجندل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، وسط تألق دفاعي كبير من اللاعبين، كما أهدروا العديد من الفرص، لتنتهي المباراة بخسارة الفريق الأول لكرة القدم على ملعبه.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، فيما ظل الجندل في المركز الأخير بدون رصيد.

الجندل ضد القادسية
جانب من المباراة – المصدر @Alqadsiah

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