كاريلو يقود القادسية لتجاوز الجندل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في تحقيق الفوز على مضيفه الجندل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتمكن الفريق القدساوي من تحقيق الفوز بهدف دون رد.

كاريلو يهز الشباك

وبدأت مباراة الجندل ضد القادسية التي أُقيمت على ملعب نادي العروبة بشكل سريع، وضغط الفريقان بقوة، وكاد أوستن أموتو أن يمنح أصحاب الأرض التقدم عند الدقيقة 14، إلا أنه أهدر فرصة محققة أمام المرمى.

ونجح البيروفي أندريه كاريلو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 27، بعد متابعته لرأسية محمد الصيعري، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الجندل بهدف.

فوز القادسية ضد الجندل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، وسط تألق دفاعي كبير من اللاعبين، كما أهدروا العديد من الفرص، لتنتهي المباراة بخسارة الفريق الأول لكرة القدم على ملعبه.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، فيما ظل الجندل في المركز الأخير بدون رصيد.