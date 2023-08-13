كاريلو ينضم إلى القادسية رسميًا

أعلن نادي القادسية، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم البيروفي أندريه كاريلو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كاريلو إلى القادسية

ونشر حساب نادي القادسية الرسمي عبر منصة “إكس” مقطع فيديو يضم أبرز لقطات اللاعب مع الهلال ومنتخب بيرو، وعلق قائلًا: “أهلًا أندريه كاريلو.. جانا المحزم المليان، اللي جوابه بين أبشر و(سم)”.

وابتعد كاريلو صاحب الـ32 عامًا، عن تشكيلة الهلال الأساسية، منذ عودة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس هذا الصيف، ولم يُشارك سوى في وقت قليل أثناء بطولة كأس الملك سلمان للأندية، والتي أنهاها الأزرق في المركز الثاني.

ويُعد كاريلو واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال السنوات الأخيرة، وكان من الركائز الأساسية، وتوج معه بعدد من الألقاب، ومنها؛ الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات، دوري أبطال آسيا مرتين، وكأس الملك مرتين.

تدعيمات القادسية هذا الصيف

وجاء التعاقد مع النجم البيروفي بعد أيام من إعلان نادي القادسية التوقيع مع زميله الأرجنتيني لوسيانو فييتو، الذي تألق مع الهلال في الموسم الرياضي الماضي، وساهم في حصوله على المركز الثاني بكأس العالم للأندية.

وتعاقد نادي القادسية مع أكثر من صفقة مميزة هذا الصيف، ومنها؛ الألماني ألكسندر هاك، الإنجليزي ماكس باور، السنغالي مباي دياني، والثنائي الإسباني ألفارو جونزاليس وجوير روبلز.