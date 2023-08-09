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مشيدًا بأداء النصر ضد الشرطة

كاسترو عن رحيل تاليسكا: سيُغادر للفندق استعدادًا للنهائي

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ مساءً
كاسترو عن رحيل تاليسكا: سيُغادر للفندق استعدادًا للنهائي
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدرب البرتغالي لويس كاسترو، أن النصر كان الأفضل في مباراة الشرطة العراقي، كما حسم مصير النجم البرتغالي أندرسون تاليسكا، بعد أنباء رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي.

تاليسكا مستمر

ورد كاسترو على أنباء رحيل النجم البرازيلي خلال المؤتمر الصحافي بعد مباراة النصر ضد الشرطة العراقي، التي حسمها العالمي بهدف، قائلًا: “تاليسكا سيغادر إلى الفندق وسيجري عمليات استشفاء استعدادًا للمشاركة في المباراة النهائية”.

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وترددت أنباء خلال الفترة الماضية برحيل تاليسكا عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والعودة إلى تركيا من بوابة بشكتاش، إلا أن اللاعب البرازيلي نفى هذه الأنباء، قبل أن يؤكد المدرب الأمر ذاته.

تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

تعليق كاسترو على المباراة

وتحدث كاسترو على المواجهة، قائلًا: “دائمًا مباريات نصف النهائي تكون صعبة لأنها الخطوة الأخيرة التي توصلك إلى النهائي، كنا نعلم بأنهم سيغلقون طريق المرمى جيدًا ويلعبون على الهجمة المرتدة”.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وأضاف المدرب البرتغالي: “تحصلنا على ست فرص واضحة لم نسجلها وهذا جعل الخصم يؤمن بحظوظه ومرت علينا لحظات صعبة في المباراة ولكن في النهاية تمكنا من الانتصار”.

وتابع كاسترو: “اليوم لعبنا مباراة جيدة والأرقام أثبتت أننا تحكمنا في المباراة والشوط الأول لم يصل الخصم لمرمانا وفي الثاني وصل مرة واحدة، وكنا أفضل وخلقنا فرص أكثر؛ وطبيعي أن نشاهد مشاكل لياقية في الفريق لأن لدينا لاعبين لعبوا مباريات كثيرة في الفترة الأخيرة”.

النصر والشرطة العراقي
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

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