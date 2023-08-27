كاشف الدخان في المباني يسهل اكتشاف الحرائق

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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية توافر أدوات السلامة، ودورها في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات، ومنها كاشف الدخان، لتفادي وقوع خسائر في الأرواح وتعجيل عمليات الإخلاء.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن كاشف الدخان يعمل على التنبيه بوجود حريق بالمبنى في وقت مبكر، من خلال إصدار أصوات مسموعة تتضمن إشارة تنبيه لسكان المنازل والعاملين في المنشآت، ويسهل اكتشاف موقع الدخان والإنذار بوقوع حريق، مايساعد على سرعة مكافحته.