كاليدو كوليبالي يغيب عن الهلال 3 أسابيع

أعلن نادي الهلال، مساء اليوم، عن غياب مدافعه كاليدو كوليبالي عن مباريات الفريق لمدة 3 أسابيع؛ وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها.

كوليبالي يخضع للفحوصات الطبية

وأوضح النادي في بيان رسمي أن اللاعب السنغالي سيخضع لفترة علاج تأهيلي تتراوح مدته من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وكان المدافع السنغالي غاب عن مباراة الهلال وأبها التي أُقيمت يوم الاثنين الماضي بسبب الإصابة.

الهلال والفيحاء

ويستعد نادي الهلال لمواجهة الفيحاء بعد غدٍ في الجولة الثانية من دوري روشن.

وفي سياق آخر، تتجه أنظار العالم إلى الرياض، لمتابعة حفل تقديم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، كلاعب جديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ونجح الهلال في التعاقد مع نيمار، حيث وقع على عقد لمدة موسمين رياضيين، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، حيث جرت مراسم توقيع العقود في العاصمة الفرنسية باريس.

وسيتم تقديم النجم البرازيلي على هامش مباراة الهلال ضد الفيحاء، يوم السبت، لذلك قررت لجنة المسابقات الموافقة على نقل اللقاء من ملعب الملز إلى ملعب الملك فهد بطلب من إدارة الأزرق.

وستحظى مباراة الهلال ضد الفيحاء في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي باهتمام عالمي كبير، نظرًا لتقديم نيمار، ويتوقع أن يتم نقلها عبر العديد من القنوات العالمية.