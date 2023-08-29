كانسيلو يُنهي مسيرة سيرجي روبيرتو في برشلونة

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نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك قبل أيام من غلق سوق الانتقالات الصيفية.
وقال الصحفي الإيطالي “فابريزيو رومانو” عبر حسابه في منصة “إكس”: “اللاعب سافر الاثنين لمدينة برشلونة لإتمام التعاقد وبرشلونة أتم كل شيء مع مانشستر سيتي”.
وسينضم اللاعب البرتغالي لصفوف برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي مع وجود خيار الشراء النهائي.
وتعاقد برشلونة مع النجم البرتغالي سينهي مسيرة اللاعب الإسباني سيرجي روبيرتو حيث طالبت جماهير برشلونة بالتخلص منه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان جواو كانسيلو، هو الخيار الأول لدى المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، من أجل دعم مركز الظهير الأيمن بلاعب جديد، وحاولت إدارة البارشا تحسين وضعه المالي طوال الفترة الماضية لضمه.
وانضم جواو كانسيلو صاحب الـ29 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في صيف عام 2019، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 65 مليون يورو، يمتد تعاقده الحالي حتى عام 2027.
على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة منافسات الموسم الرياضي الحالي من الدوري الإسباني الممتاز بشكل جيد، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل مرة.