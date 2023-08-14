كبسولات النوم في مطار الرياض خدمة فريدة لراحة المسافرين

يضطر بعض المسافرين للانتظار في المطار لساعات طويلة، إما بسبب تأجيل رحلاتهم أو لوجود أوقات طويلة بين الرحلتين خاصة إذا كانت ترانزيت حيث يلجأ البعض للنوم في مصليات المطار لانتظار الرحلات قبل إقلاعها.

تجربة فريدة

وفي هذا السياق، كشف مواطن من خلال مقطع فيديو وثقه من داخل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عن خدمة وسن التي توفر كبسولات للنوم لراحة المسافرين الذين لديهم الوقت قبل انطلاق رحلاتهم.

وقال المواطن في الفيديو: إنه وصل إلى مطار الرياض من رحلة دولية، ورحلته المحلية متبقٍّ عليها 9 ساعات، وتم إخباره عن خدمة وسن وهي عبارة عن كبسولات للنوم يتم استئجارها بالساعة بعيدًا عن إزعاج الصالة.

كبسولات مكيفة

وأوضح أن الكبسولات مكيفة وواسعة فأبعادها متر في مترين ونصف، ومزودة بكل احتياجات المسافر من حيث الهواء والشاحن والإضاءة والسرير ويتم إغلاقها من أجل الخصوصية والنوم بكل أرياحية، كذلك بها شاشة تلفزيون، وخزنة صغيرة.

https://x.com/ibharbi/status/1690835715884449792?s=46