كبيرنا عزيز حملة توعية بحقوق كبار السن في الشمالية

فعّل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومنظمات القطاع غير الربحي، حملة توعوية بحقوق كبار السن وأوجه رعايتهم، تحت شعار: “كبيرنا عزيز”.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي في المملكة بحقوق كبار السن وأوجه رعايتهم، وتوفير بيئة آمنة لهم تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.