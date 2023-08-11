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تهدف لرفع الوعي المجتمعي بحقوقهم وأوجه رعايتهم

كبيرنا عزيز حملة توعية بحقوق كبار السن في الشمالية

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
كبيرنا عزيز حملة توعية بحقوق كبار السن في الشمالية
المواطن - واس

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فعّل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومنظمات القطاع غير الربحي، حملة توعوية بحقوق كبار السن وأوجه رعايتهم، تحت شعار: “كبيرنا عزيز”.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي في المملكة بحقوق كبار السن وأوجه رعايتهم، وتوفير بيئة آمنة لهم تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.

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