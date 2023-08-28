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حضور المباريات أصبح أقرب إلى النزهة الرياضية والترفيهية

كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة الضوء العالمي !

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ صباحاً
كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة الضوء العالمي !
المواطن - فريق التحرير

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أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان، أن حضور المباريات في الأول بارك، تجربة تعد الأميز والأكثر قرباً من تجارب حضور المباريات في الملاعب العالمية، خاصة مع اكتساب المنظمين المزيد من الخبرة والأريحية في التعامل مع الجمهور، وارتفاع وعي الجمهور بالالتزام بأرقام الجلوس وحجز واستخدام التذاكر والبوابات الإلكترونية”.

وأضاف الكاتب، في مقال له بصحيفة عكاظ، بعنوان “أجواء الملاعب السعودية !”، أن الذهاب لحضور المباريات  أصبح أقرب إلى النزهة الرياضية والترفيهية التي تعزز صورة كرة القدم السعودية الواقعة اليوم تحت نقطة الضوء العالمي !.. وإلى نص المقال:

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المباريات والملاعب السعودية

حضرت الأسبوع الماضي مباراة في «الأول بارك»، لفت انتباهي ضمان الحصول على نفس المقعد الذي يحمل رقم التذكرة، واختفاء ظاهرة التدخين تماماً، مما يؤكد احترام الجمهور لتنظيمات الملاعب بعد أن كانت هذه التنظيمات تعاني في السنوات السابقة من الضغوط بسبب ضعف الالتزام بتطبيقها وغياب رقابة مخالفيها !

اكتساب ثقافة ووعي الحضور للملاعب ينعكس على جودة التنظيم، فلا يحتاج الجمهور للتدفق للظفر بأماكن الجلوس، وبالتالي تشكيل الزحام عند بوابات الدخول، كما لم تعد أدخنة السجائر تكتم الأنفاس وتزكم الأنوف !

اليوم بات بإمكان المشجع أن يحضر إلى الملعب في أي وقت يناسبه مطمئنا إلى أنه سيجد مقعده المحدد بانتظاره، وسيضمن أن مدخناً مستهتراً بالقانون لن يزعجه وأطفاله بعد الآن !

مواقف السيارات

ورغم الجهود الكبيرة المبذولة لتوفير وتنظيم مواقف السيارات إلا أنها مازالت مؤرقة وتستغرق من الحضور وقتاً طويلاً للحصول على موقف نظامي سرعان ما تحاصره المواقف غير النظامية مع تدفق المشجعين وتراكم السيارات، ولا أستطيع أن ألوم هنا المشجعين على اضطرارهم للتوقف الخاطئ، فالسعة محدودة ومسافات الساحات متباعدة والتنظيم أكبر من قدرة المنظمين، لكنها رغم ذلك تتحسن باستمرار مع تهيئة وتمهيد مساحات مجاورة !

نزهة رياضية وترفيهية

تبقى تجربة حضور المباريات في الأول بارك الأميز والأكثر قرباً من تجارب حضور المباريات في الملاعب العالمية، خاصة مع اكتساب المنظمين المزيد من الخبرة والأريحية في التعامل مع الجمهور، وارتفاع وعي الجمهور بالالتزام بأرقام الجلوس وحجز واستخدام التذاكر والبوابات الإلكترونية !

باختصار.. أصبح الذهاب لحضور المباريات أقرب إلى النزهة الرياضية والترفيهية التي تعزز صورة كرة القدم السعودية الواقعة اليوم تحت نقطة الضوء العالمي !

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