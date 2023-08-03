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النصر تأهل لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

كريستيانو رونالدو: أرضية الملعب جعلت النصر يُعاني أمام الزمالك

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
كريستيانو رونالدو: أرضية الملعب جعلت النصر يُعاني أمام الزمالك
المواطن - محمد سمعه

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أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، أن أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية التي أُقيمت عليها مباراة الزمالك المصري اليوم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، جعلت فريقه يُعاني على حد قوله.

وتحدث رونالدو لـ قناة SSC بعد المباراة: “التعادل كان مهمًّا لنا والتعادل رشحنا لربع النهائي، الزمالك كان فريقًا منظمًا وصعبًا”.

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وأضاف رونالدو: “أرضية الملعب جعلت فريقي يعاني، الأرضية كانت يابسة والعشب مرتفع كثيرًا، ولهذا لم نقدم كرة قدم جميلة، والزمالك كان فريقًا جيدًا للغاية”.

النصر ضد الزمالك 

وبدأت مباراة الزمالك ضد النصر المقامة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بشكل سريع، ونجح الفريق الأبيض في هز الشباك بعد مرور 6 دقائق فقط، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ورد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سريعًا، ونجح في هز الشباك عند الدقيقة التاسعة عن طريق عبدالرحمن غريب، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل أيضًا، لتستمر محاولات الفريقين للتسجيل.

كريستيانو رونالدو - النصر والزمالك

وكاد سيف الدين الجزيري أن يسجل الهدف الأول من رأسية مميزة عند الدقيقة 33، إلا أن حارس المرمى نواف العقيدي تألق وأبعدها، وواصل الفريقان المحاولات، دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتعادل النصر والزمالك سلبيًّا.

وفي الشوط الثاني، سجل أحمد سيد زيزو هدف التقدم لـ الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 53.

ثم نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز هدف التعادل لـ أصفر الرياض من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 88.

وتأهل أصفر الرياض إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية برصيد 5 نقاط في المركز الثاني، بينما ودع الزمالك البطولة عند 4 نقاط في المركز الثالث.

 

 

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