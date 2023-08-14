كريستيانو رونالدو باللغة العربية: النصر بمن حضر

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر رسالة باللغة العربية للاعبي أصفر الرياض وذلك بسبب غيابه عن مباراة الاتفاق اليوم في دوري روشن.

وقال رونالدو عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” النصر بمن حضر.

أما تشكيل نادي الاتفاق فجاء مكونًا من: “باولو فيكتور، سنوسي الهوساوي، مارسيل تيسيران، جاك هيندري، عبدالله خطيب، علي هزازي، فيصل الغامدي، جوردان هندرسون، أحمد الغامدي، روبن كوايسون، موسى ديمبلي”.

ويسعى النصر المنتشي بالفوز بالبطولة العربية، بتحقيق الفوز أمام نادي الاتفاق اليوم وحصد أول 3 نقاط في دوري روشن.