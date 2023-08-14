حرارة الصيف تؤثر على بيض المحلات بصورة طريفة: فقس! 5 آداب عند زيارة المسجد الحرام الأخدود يفاجئ الشباب ويتقدم بهدف بالشوط الأول النصر يتفوق على الاتفاق بهدف ماني بالشوط الأول 100 قتيل ضحايا حرائق الغابات في هاواي ترامب يواجه 78 تهمة جنائية في 3 قضايا مختلفة توقعات بهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق غدًا تشيلسي يهزم ليفربول ويتعاقد مع كايسيدو رسميًا كريستيانو رونالدو باللغة العربية: النصر بمن حضر سيول تغمر الطائف وتوقعات باستمرارها
وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر رسالة باللغة العربية للاعبي أصفر الرياض وذلك بسبب غيابه عن مباراة الاتفاق اليوم في دوري روشن.
وقال رونالدو عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” النصر بمن حضر.
أما تشكيل نادي الاتفاق فجاء مكونًا من: “باولو فيكتور، سنوسي الهوساوي، مارسيل تيسيران، جاك هيندري، عبدالله خطيب، علي هزازي، فيصل الغامدي، جوردان هندرسون، أحمد الغامدي، روبن كوايسون، موسى ديمبلي”.
ويسعى النصر المنتشي بالفوز بالبطولة العربية، بتحقيق الفوز أمام نادي الاتفاق اليوم وحصد أول 3 نقاط في دوري روشن.
النصر بمن حضر 💪💙💛 pic.twitter.com/9mlopeLVI2
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 14, 2023