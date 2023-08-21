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خلال مباراة النصر وشباب الأهلي

كريستيانو رونالدو يستعد لبدء مشواره الآسيوي غدًا

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
كريستيانو رونالدو يستعد لبدء مشواره الآسيوي غدًا
المواطن - فريق التحرير

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يستعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لبدء مشواره في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

النصر يُلاقي شباب الأهلي

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، عند الساعة 8:20 مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأول بارك في الرياض، في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

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لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

كريستيانو رونالدو يُشارك آسيويًا

وتترقب الجماهير مشاركة النجم كريستيانو رونالدو في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تألقه مع النصر في كأس الملك سلمان للأندية، وقيادته لحصد اللقب العربي للمرة الأولى في تاريخه، كما توج بجائزة الهداف.

وتفاعل حساب دوري أبطال آسيا على منصة “إكس”، مع تواجد النجم البرتغالي، وقال: “يوم واحد يفصلنا عن المشاركة الأولى لكريستيانو رونالدو في البطولة.. هل يستطيع النصر حجز مقعده في مرحلة المجموعات؟”.

رونالدو في بطولة دوري أبطال آسيا
رونالدو – المصدر @theAFCCL_ar

وعلى الرغم من البداية المتذبذبة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، وخسارته في أول جولتين، إلا أن الجماهير تعول كثيرًا على خبرات كريستيانو رونالدو والصفقات الأجنبية الجديدة لخطف بطاقة التأهل.

وضم النصر في الميركاتو الصيفي الحالي كل من؛ الإيفواري سيكو فوفانا، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني، كما تُشير التقارير إلى اقترابه من حسم صفقتي إيمريك لابورك وأوتافيو.

رونالدو وساديو ماني
رونالدو وماني – المصدر @AlNassrFC

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