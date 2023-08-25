كريستيانو رونالدو يسجل أول ثنائية له بـ دوري روشن

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في افتتاح أهدافه في دوري روشن السعودي موسم 2023/ 2024 بتسجيل ثنائية في شباك نادي الفتح، في المباراة المقامة حاليًّا ضمن لقاءات الجولة الثالثة.

وكان رونالدو سجل الهدف الثاني لـ النصر في الدقيقة الـ 38 في شباك الفتح، ثم في الشوط الثاني نجح في إحراز ثاني أهدافه والثالث لـ أصفر الرياض بالدقيقة الـ 55.

النصر في دوري روشن

ويسعى النصر لتحقيق أول فوز له في بطولة دوري المحترفين في الموسم الجديد، بعد أن خسر أول جولتين ضد كل من الاتفاق والتعاون.

وغاب 5 لاعبين من نادي النصر عن مواجهة الفتح اليوم في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

5 غيابات عن نادي النصر

ولم يتواجد في مباراة النصر والفتح كل من “عبدالله مادو لإصابة في العضلة الخلفية، علي لاجامي لوجود تجمع دموي بعظمة أسفل القدم، البرازيلي تاليسكا لإصابته في العضلة الأمامية، الإيفواري سيكو فوفانا يُعاني من آلام في منطقة الصفاق، عبدالإله العمري يعاني من إصابة في الأسنان”.

ودخل لاعبو العالمي مباراة النصر والفتح اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح الفريق في خطف بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على شباب أهلي دبي الإماراتي في الملحق.

وسيواجه النصر فريق الشباب مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دوري روشن حيث تقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض.